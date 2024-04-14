Saldırı başlar başlamaz İranlılar kutlamaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Saldırı başlar başlamaz İranlılar kutlamaya çıktı
İsrail’e yönelik başlatılan hava saldırısı sonrasında İran’da yüzlerce kişi meydanlarda kutlama yaptı.

İran'ın Şam'da yer alan büyükelçilik yerleşkesindeki konsolosluk binasına 1 Nisan'da İsrail tarafından hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

Saldırıdan günler sonra beklenen İran’ın misilleme saldırısı başladı.

İran, İsrail'e 100'den fazla insansız hava aracı (İHA) ve balistik füze saldırısı düzenliyor.

SALDIRI BAŞLAR BAŞLAMAZ İRANLILAR KUTLAMAYA ÇIKTI

Saldırının başlamasının ardından ise İran’da halk cedde ve sokaklara döküldü.

İran resmi haber ajansı IRNA’nın yayınladığı görüntülerde yüzlerce kişinin meydanlarda kutlama yaptığı görüldü.

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