Motosikletin yayaya çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: AA
Motosikletin yayaya çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı
Çorum’da motosikletin yayaya çarptığı kazayı güvenlik kamerası anbean kaydetti.

21 yaşındaki Duran İ. idaresindeki motosiklet, Üçtutlar Mahallesi Ilıca Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 52 yaşındaki Nurten K.'ye çarptı.

Kazada yaya ve motosiklet sürücüsü yola savrulurken yere düşen kadın ve motosiklet sürücüsünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

Olayın ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Kazada yaralanan Nurten K, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken motosiklet sürücüsü ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Kazayı bir iş yerinin güvenlik kamerası anbean kaydetti.

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