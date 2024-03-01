Dolar güne nasıl başladı?

Abdullah İstenci
Dolar güne nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 31,3130 TL’den, avro 33,8560 TL’den güne başladı.

Serbest piyasada 31,3110 TL’den alınan dolar, 31,3130 TL’den satılıyor. 33,8540 TL’den alınan avronun satış fiyatı ise 33,8560 TL olarak belirlendi.
Dolar kuru rekora doymuyor. Türk Lirası’nda görülen kayıplar her geçen gün daha derinleşiyor. Dolardaki hedefin şimdi ne olacağı yurtiçi piyasaları tarafından merakla bekleniyor.
Dün doların satış fiyatı 31,2280 TL, avronun satış fiyatı ise 33,8450 TL olmuştu.
Dün yurtiçi piyasalarda büyüme rakamları takip edildi Türkiye ekonomisi 2023’ün tamamında yüzde 4,5 büyüme gösterdi. Çeyreklik bazda ise yüzde 4,0’lük büyüdü.

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