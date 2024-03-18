Dolar güne nasıl başladı?

Serbest piyasada 32,3000 TL’den alınan dolar, 32,3020 TL’den satılıyor. 35,1690 TL’den alınan euronun satış fiyatı ise 35,1710 TL olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 32,2190 TL, euronun satış fiyatı ise 35,1450 TL olmuştu.

Dolar/TL kurundaki yükseliş potansiyeli hafta başında da hız kesmeden devam ediyor. Kur her gün yeni bir rekora imza atıyor.

Dolar/TL kuru Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz kararını açıklayacağı haftaya yükselişe başladı. Merkez Bankası’nın faizlerde değişikliğe gitmeyerek faizleri yüzde 45 seviyesinde sabit tutması bekleniyor.