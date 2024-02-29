Dolar güne nasıl başladı?

Dolar/TL sabah seansında 08.55’te 361,22 seviyesinde bulunuyor.

Euro/TL’de ise yükseliş eğilimi tüm hızıyla devam ediyor.

Euro/TL aynı saat diliminde 33,94 seviyesinde bulunuyor. TL’de ki kayıpların etkisiyle euro 34,00 TL’ye merdiven dayamış durumda.

DOLAR GRAFİK

EURO GRAFİK

Bugün yurtiçinde büyüme rakamları takip edilecekken, ABD tarafında kişisel tüketim harcamaları takip edilecek.

Dün ABD tarafında büyüme rakamları takip edildi. ABD ekonomisi yüzde 3,2 ile beklentilerin altında bir büyüme gösterdi. Yüksek enflasyon karşısında uygulanan sıkılaşma politikası ekonomide daralmaları meydana getirebiliyor. ABD ekonomisi de buna bağlı olarak resesyon tehlikesi altında bulunuyor.