Dolar güne nasıl başladı?

Merve Elçi
Dolar güne nasıl başladı?
Dolar/TL’de ki yukarı yönlü seyir haftanın dördüncü işlem gününde de devam ediyor. Her gün yeni bir rekora imza atan kur bu yükselişini sürdürüyor.

Dolar/TL sabah seansında 08.55’te 361,22 seviyesinde bulunuyor.
Euro/TL’de ise yükseliş eğilimi tüm hızıyla devam ediyor.
Euro/TL aynı saat diliminde 33,94 seviyesinde bulunuyor. TL’de ki kayıpların etkisiyle euro 34,00 TL’ye merdiven dayamış durumda.

DOLAR GRAFİK

dolargrafik.jpg

EURO GRAFİK

eurografik.jpg

Bugün yurtiçinde büyüme rakamları takip edilecekken, ABD tarafında kişisel tüketim harcamaları takip edilecek.
Dün ABD tarafında büyüme rakamları takip edildi. ABD ekonomisi yüzde 3,2 ile beklentilerin altında bir büyüme gösterdi. Yüksek enflasyon karşısında uygulanan sıkılaşma politikası ekonomide daralmaları meydana getirebiliyor. ABD ekonomisi de buna bağlı olarak resesyon tehlikesi altında bulunuyor.

İlgili Haberler
Rusya benzin ihracat yasağını erken iptal edebilir
Rusya benzin ihracat yasağını erken iptal edebilir
AMB üyesinden faiz mesajı
AMB üyesinden faiz mesajı
Coinbase'de artan işlem trafiği nedeniyle teknik sorun yaşanıyor
Coinbase'de artan işlem trafiği nedeniyle teknik sorun yaşanıyor
Son Haberler
Emniyetin lüks otomobillerindeki sır detay ortaya çıktı. Bakan Yerlikaya açıkladı Gündem
Emniyetin lüks otomobillerindeki sır detay ortaya çıktı. Bakan Yerlikaya açıkladı
İnsan yedisinde neyse yetmişinde de odur atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
İnsan yedisinde neyse yetmişinde de odur atasözünün anlamı nedir?
Akrep ve arı sokmasında faydalı. Şifa saçan otun yararları saymakla bitmiyor Şifalı Bitkiler
Akrep ve arı sokmasında faydalı. Şifa saçan otun yararları saymakla bitmiyor
Kahve makinası arızalı çıkan vatandaşa ünlü markadan şok. Parasını geri vermediler bakın ne teklif ettiler Gündem
Kahve makinası arızalı çıkan vatandaşa ünlü markadan şok. Parasını geri vermediler bakın ne teklif ettiler
Kavga sırasında havaya ateş açan şahıs gözaltına alındı Gündem
Kavga sırasında havaya ateş açan şahıs gözaltına alındı
Kalp yetmezliğini azaltan ve kalp hastalıklarına iyi gelen ot ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Kalp yetmezliğini azaltan ve kalp hastalıklarına iyi gelen ot ortaya çıktı