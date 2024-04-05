Dolar kritik ABD verilerine odaklandı

Dolar/TL haftanın son işlem gününde TSİ 08.45’te 31,93 seviyesinde bulunuyor. Nisan ayına başlarken 32,44 düzeyinde olan kur, gerileme yaşayarak kritik 32,00 TL bandının altına sarktı.
Euro/TL tarafında da görünüm aynı. Euro/TL haftanın son işlem gününde aynı saat diliminde 34,57 seviyesinde bulunuyor.
Euro/TL nisan ayına başlarken, 35,04 seviyesinden gerileme başlatmıştı. Euro/TL bu düşüşlerine devam ederek bugüne taşıdı.
Bugün yurtiçi tarafta gündem veri bakımından sakinken, ABD tarafında kritik veriler takip edilecek. ABD tarafında bugün tarım dışı istihdam rakamları piyasalarında radarında yer alıyor.
ABD tarafında açıklanacak olan b7u veriler dolar tarafında hareketlilik oluşturabilir. Dolarda yaşanabilecek volatilite kur tarafında oynaklık oluşturabilir.