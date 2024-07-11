Dolar kritik saate odaklandı

Hafta başından bu yana karışık seyrin hakim olduğu dolar kuru, yeni günde yukarı yönlü bir seyir sergiliyor.

Dün bir miktar gevşemelerin hakim olduğu kur bugün yukarı yönlü hareketlilik sergiliyor.

Dünü, 32,72 – 33,02 aralığında geçiren kur, günü 32,72 seviyesinde geride bıraktı. Yeni günde ise sabah 08.05’te 32,90 seviyesinde bulunuyor.

EURO/TL’DE SON DURUM

Euro/TL rekor üstüne rekorlar tüm hızıyla devam ediyor. Dün sert yükselişler yaşayarak tarihi rekor seviyeyi gördü.

Dünü 35,50 – 35,78 seviyesi aralığında geçiren Euro/TL günü 35,55 seviyesinde geride bıraktı. Yeni günde ise aynı saatte 35,79 seviyesinde yukarı yönlü seyrine devam ediyor.

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasalarını etkiliyor. Bugün ABD tarafında enflasyon rakamları takip edilecek. ABD’de enflasyonun yıllık bazda yüzde 3,1 olarak açıklanması beklenirken, aylık bazda yüzde 0,1 olarak açıklanması bekleniyor.

Mayıs ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 3,3 olarak açıklanırken, aylık bazda yüzde 0,0 olarak açıklanmıştı.

ABD tarafında açıklanacak olan bu veri FED’in faiz kararını etkileyen faktörler arasında yer alıyor.

Piyasalarda yüksek hareketlilik meydana getirmesi beklenen bu veri TSİ 15.30’da açıklanacak.

Aynı zamanda dün FED başkanı Powell’ın konuşması takip edildi.

Powell, enflasyonun düşüş eğiliminde olduğuna dair "biraz güveni olduğunu" ancak sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye düştüğünden yeterince emin olduğunu söylemeye "henüz hazır olmadığını" ifade etti.

Bugün yurt içinde ise perakende satışlar verisi takip edilecek.

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4 SAATLİK DOLAR/TL GRAFİĞİ

4 SAATLİK EURO/TL GRAFİĞİ