Dolar milyarderlerinin yeni adresi ortaya çıktı. Daha önceki yerler deşifre olunca burayı buldular

Dünyanın en zengin insanlarının önemli bir kısmı yıllarca varlıklarını onlarca yıldır Cayman Adaları, İsviçre, İngiliz Virgin Adaları gibi denizaşırı bölgelerde korumayı tercih etti.

Ancak Bloomberg’in araştırmasına göre gökdelenlerle dolu Abu Dabi Emirliği, yeni bir zenginlik merkezi olarak giderek öne çıkıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki yüzlerce kurumsal başvuruyu inceleyen Bloomberg News’a göre bu yıl Abu Dabi’nin uluslararası finans merkezinde özel amaçlı şirket (SPV) kuran düzinelerce varlıklı insanlar arasında kripto sektörünün en zengin ismi Changpeng “CZ” Zhao, Hindistan’ın milyarder Adani ailesi, hedge fon zengini Ray Dalio ve Rus çelik patronu Vladimir Lisin yer alıyor.

Abu Dabi’de bu tür şirketlerin kurulmasının öncülerinden varlık danışmanlığı şirketi M/HQ’nun derlediği verilere göre kentte 2016’da sadece 46 olan SPV vardı. Bugün bu sayı 5 bini aştı.

SİNGAPUR ZENGİNLERİ DE KÖRFEZ’E GİDİYOR

Milyarderlerin varlıklarını nereden ve neden getirdikleri açıklanmıyor. 1980’lerin sonlarında “çöp tahvil” kralı Michael Milken tarafından popüler hale getirilen SPV’ler, finansal risklerini izole etmek isteyen zenginlerin başvurduğu yapılar haline gelen ayrı tüzel kişilikler.

İktidardaki Al Nahyan ailesi, 509 milyar dolarlık BAE ekonomisini giderek petrolden uzaklaştırmaya çalışıyor.

Abu Dabi’ye yönelim Britanya Virjin Adaları ve Cayman Adaları gibi vergi cennetlerinin dünyanın başka yerlerindeki yetkililer tarafından daha sıkı incelemeyle karşı karşıya kaldığı bir dönemde geldi. Vergi avantajı sağlayan bu adreslerdeki yeni şirket kayıtlarında bir düşüş görülüyor.

Daha önce Abu Dabi serbest bölgesinde çalışmış olan kurumsal danışman Bhaskar Dasgupta “Virjin Adaları, Cayman Adaları, Mauritius ve Singapur’dan buraya kişisel varlığı yüksek kişilerin taşındığını görüyoruz” diyor.

Birçoğu gizli iş anlaşmalarını görüşmek üzere anonimlik koşuluyla konuşan varlık danışmanları ve uluslararası yatırımcılara göre bunun nedeni emirliğin sunduğu bir dizi avantaj.

KRALİYET AİLESİYLE İLİŞKİ ŞANSI

BAE’nin “çifte vergi anlaşması” varlıklı kişilerin iş yaptıkları üçüncü ülkelerin BAE ile bir anlaşması olup olmadığına bağlı olarak, SPV içinde yer alan şirketler için verginin minimuma indirmesine olarak tanıyor.

Abu Dabi ve yakındaki Dubai, gelişen küresel şehirler. Bloomberg’e konuşan kaynaklar, burada büyük yatırımlar yapanların uzun süreli ikamet ve hatta bazı durumlarda BAE pasaportu almaya hak kazandıklarını söylüyor. Ayrıca, 1 trilyon dolardan fazla varlığı kontrol eden Abu Dabi’nin devlet varlık fonları ve etkili özel yatırım firmaları var.

Konuya aşina olan kişilere göre, bazı yatırımcılar için SPV’ler, zengin Abu Dabi kraliyetleriyle üst düzey ilişkileri güçlendirme potansiyeli sunuyor.