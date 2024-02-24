Sisi'den Erdoğan'ı kıskandıracak anlaşma. BAE Mısır'a Türkiye'den farklı tarife uyguladı

Petrol zengini Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ekonomik krizdeki Mısır ile dün imzaladığı doğrudan yatırım anlaşması, Temmuz 2023'te Türkiye ile imzalanan anlaşma ile aynı olmadı.

BAE devlet yatırım fonu olan Abu Dabi Kalkınma Holdingi'nin (ADQ) Mısır'da diğer projelere ek olarak 35 milyar dolar değerinde doğrudan yatırım yapacağı açıklanırken, sermaye girişinin en geç iki ay içinde olacağının vurgulanması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Temmuz 2023'teki Abu Dabi ziyaretinde imzaladığı 51 milyar dolarlık anlaşmada net bir takvim açıklanmamıştı. Nitekim henüz net bir yatırım gelmiş değil.

MISIR’A SOMUT TAKVİM

Mısır'da "ülke tarihinin en büyük doğrudan yatırım anlaşmasının" imzalandığı açıklandı.

Başkent Kahire'deki hükümet merkezinde dün imzalanan ve ülke tarihinin en büyüğü olduğu vurgulanan doğrudan yatırım anlaşma çerçevesinde Mısır'ın kuzeybatısında Akdeniz sahilindeki Ras el-Hikme bölgesinde 170 milyon metrekarelik alana BAE 35 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirecek.

Anlaşmaya, Mısır Konut Bakanı Asım el-Cezzar ve BAE Yatırım Bakanı Muhammed Hasan es-Suveydi imza attı.

Mısır basınında yer alan habere göre, anlaşma kapsamında Mısır'a "iki ay içerisinde 35 milyar dolar tutarında doğrudan yabancı yatırım yapılacağı" ifade edildi.

Anlaşma kapsamında BAE, Mısır'a bir hafta içinde 10 milyar dolarlık kaynak aktarımı yapacak, 5 milyar dolar da Mısır Merkez Bankası'nda mevduat olarak tuttuğu kaynağı kullanıma sunacak. Böylece kaynağın 15 milyar dolarlık ilk dilimi bir hafta içinde tamamlanacak. İki ay içinde de 14 milyar dolarlık yeni kaynak aktarımı yapılacak ve 6 milyar dolar daha Mısır Merkez Bankası'ndaki BAE mevduatından aktarılacak. Böylece iki ay içinde 24 milyar dolarlık yeni döviz girişi sağlanacak.

Turizm, şehirleşme ve emlak alanlarında yürütülecek proje çerçevesinde, Ras el-Hikme bölgesinin adını taşıyacak şirket yoluyla bölgenin geliştirilmesinin hedeflendiği açıklandı. Bölgeye havalimanı, oteller, hastaneler, üniversiteler, marina, okullar, finans ve iş merkezleri inşa edilecek.

YILDA 8 MİLYON EK TURİST ÇEKİLMESİ HEDEFLENİYOR

Proje kapsamında yatırımın iki kısımda gerçekleştirileceği, ilk kısmının 15 ve ikinci kısmının 20 milyar değerinde olacağı ve Mısır'ın yatırımdan elde edilecek kârda yüzde 35'lik paya sahip olacağı açıklandı.

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, proje yatırımlarının ilki bir hafta içinde 15 milyar dolarlık ve ikincisi iki ay içinde 20 milyarlık olmak üzere iki aşamaya ayrılacağını belirtti.

Medbuli, "BAE'nin Mısır Merkez Bankası'nda mevduat olarak tuttuğu 11 milyar doların kullanılacağını, 24 milyar dolarlık yeni döviz kaynağı geleceğini ve bu yatırımın devletin dış borcunu azaltarak Merkez Bankası'na döviz sorununun çözümünde kullanılmak üzere likidite sağlayacağını" belirtti.

Bloomberg, BAE'nin Ras el-Hikme bölgesindeki projenin hakları için 24 milyar dolar, yatırım için de 11 milyar dolar harcayacağını, projeden 150 milyar doları aşkın gelir beklendiğini kaydetti.

Bu anlaşmadan sonra Mısır'ın IMF ile de yeni bir kredi anlaşması yapması ve buradan da 10 milyar doları aşabilecek yeni kaynak elde edeceği düşünülüyor.

Mısır'da resmi dolar kuru 30,9 seviyesindeyken, karaborsa kuru 60 seviyesinde yer alıyor. Mısır'ın BAE'den gelen kaynak sayesinde daha önce beklenenden daha yumuşak bir devalüasyon yapması ve resmi kur ile karaborsa kurunu eşitleyeceği değerlendiriliyor.

BAE daha önce de Mısır'ın en büyük bankasında yüzde 18'lik pay dahil 2 milyar dolarlık yatırım anlaşması imzalamıştı. ADQ, Mısır'ın petrol ve petrokimya şirketlerine 800 milyon dolarlık yatırım yaparak ortak olmuştu. Mısır ile BAE arasında swap ve depo anlaşmaları da imzalanmıştı.

TÜRKİYE'YE YATIRIMDA BELİRSİZLİK

Mayıs seçimleri öncesinde düşük faiz politikasıyla Türkiye'yi bir ödemeler dengesi krizinin eşiğine getiren hükümet, seçimin ardından yabancı sermayenin istediği U dönüşüne imza atmış ve döviz arayışında hızlanmıştı.

Erdoğan, Temmuz 2023'te Körfez turuna çıkmış ve BAE'nin Türkiye'ye 51 milyar dolar yatırım yapmasını öngören anlaşmalar yapmıştı.

Bu çerçevede BAE'nin 2023 yılı sonuna kadar Türkiye'ye tahvil ihracı yoluyla 8,5 milyar dolarlık borç aktaracağı vurgulanmıştı ancak bu para hala gelmiş değil.

Bloomberg'in bu hafta başındaki haberine göre, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ile 8,5 milyar dolarlık sukuk anlaşmasını askıya alarak küresel tahvil piyasalarında daha ucuz seçenekleri araştırmaya başladı.