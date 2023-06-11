Dolar 24 TL’ye dayanınca AKP’li kadının sözleri tekrar gündeme geldi: Erdoğan tekrar seçilmesin diye zam yapıyorlar

AKP’li bir seçmenin seçimler öncesi zamlarla ilgili yaptığı konuşma seçimlerden sonra doların 24 TL’ye dayanması ve peş peşe gelen zamlar sonrası tekrar gündem oldu.

Dolar 24 TL’ye dayanınca AKP’li kadının sözleri tekrar gündeme geldi: Erdoğan tekrar seçilmesin diye zam yapıyorlar

Seçimlerden sonra dolardaki artışla beraber ekmek, su, çay ve benzin gibi birçok ürüne zam gelmesi üzerine, bir vatandaşla yapılan röportaj tekrar gündeme geldi.

Bir Youtube kanalına konuşan AKP'li kadın, zamların sebebini dış güçlerin Erdoğan'ı istememesine bağlayarak, "Zamların sebebi Tayyip'i indirmek için” diye konuştu.

Kendisine fahiş fiyat artışları hatırlatılan vatandaş kızarak, “Bütün zamların hepsini kalem kalem Tayyip mi yapıyor?” dedi.

Zamları halkı Erdoğan’a düşman etmek ve Erdoğan’ın tekrar Cumhurbaşkanı seçilmemesi için dış güçlere bağlayan kadın “Tayyip'e düşman etmek için zaten her şeye zam yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

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