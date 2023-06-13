Dolarda yeni rekor. Yelkenleri doldurdu gidiyor

Dolar zirve merdivenini birer ikişer çıkıyor. Bu sabah saat 08.18'te 23,73 TL ile tarihi bir rekor daha kırdı.

Dolarda yeni rekor. Yelkenleri doldurdu gidiyor

Dolara rekor dayanmıyor. Seçimlerin ardından kendi haline bırakılan alınan dolar bir haftada dört lira birden yükseldi. Geçen haftayı 23,47 TL'den kapatan dolar haftanın ikinci iş gününde de rekor kırmaya devam etti. Sabah saat 08.15'te dolar 23,73 lirayla tarihi bir zirve daha yaptı. İlerleyen saatlerde ise dolar biraz geri çekilse de dünkü sevinen üzerinde işlem görüyor. Dolar saat 11.32 itibarıyla 23,67 TL'den alıcı buluyor. Euronun fiyatı ise 25 liranın üzerine çıktı 26 liraya doğru ilerliyor. Euro da aynı saatlerde 25.60 liradan işlem gördü.

Bir yıl önce 16 lira 53 lira olan dolar geçen 52 haftalık süre içinde 7 lira 14 kuruş yükseliş gösterdi.

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DOLAR KAPALIÇARŞIDA KAÇ LİRA?

Doların Kapalıçarşı'daki fiyatı da 23.65 TL..Kapalıçarşıda en yüksek fiyatlama 23.78 lira oldu.

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DOLAR BANKALARDA KAÇ LİRA?

Dolar bankalardaki satış fiyatı ise 24 liranın üzerine çıktı bile. Bankalarda doların en yüksek satış fiyatı neredeyse 25 lira. Dolardaki fiyatlama 24,05 TL ile 24,98 TL arasında değişiyor. İşte o fiyatlar

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