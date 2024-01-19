Dolar ve altın güne nasıl başladı?

Yurtiçi tarafta bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası enflasyon ve kur beklentileri açıklandı.

Maaş ve vergi artışları sonrası enflasyon beklentilerinde biraz bozulmaların meydana gelmesine neden oldu.

TCMB piyasa anketine göre enflasyonun yılsonunda yüzde 45, doların ise 40,00 TL olması bekleniyor.

Gelen veriler sonrası TSİ 10.22’de Dolar/TL kuru 30,20 seviyesini gördü.

Dolar/TL kuru dünü 30,08 seviyesinde tamamlamıştı.

Dünü 32,85 seviyesinde tamamlayan Euro/TL bugün 10.22’de sınırlı yükseliş sergileyerek 32,87 seviyesinde işlem gördü.

Gram altın dünü 1.954 TL’den tamamladıktan sonra yeni günde aynı saat diliminde 1.966 TL’de yukarı yönlü primlendi.

Çeyrek altın 3.214 TL’de bulunurken,

Yarım altın 6.429 TL’ de işlem görürken,

Cumhuriyet altını ise 12.821 seviyesini gördü.