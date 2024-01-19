Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 24,20 puan ve yüzde 0,30 değer kazanarak 8.040,29 puana çıkmış oldu.

Bankacılık endeksi ve holding endeksi artış gösterdi.

Finansal kiralama faktöring en çok yükseliş gösteren sektör olurken, en çok kaybettiren ise sigorta oldu.

Dünü dalgalı seyirde tamamlayan Borsa İstanbul, yüzde 0,10 düşüşle 8.016 seviyesinde günü negatif bölgede tamamladı.

Analistler, uluslararası piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı para politikası adımlarına ilişkin belirsizliğin devam etmesine karşılık olarak, teknoloji hisseleri öncülüğünde pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün yoğun veri gündeminin yatırımcıların radarında olduğunu söyledi.

Yurtiçinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi ve yurtdışı tarafta ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları, İngiltere'de perakende satışlar, Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ile ikinci el konut satışları verilerinin izleneceğini belirtti.