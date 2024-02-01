Dolarda devalüasyon olacak mı? Remzi Özdemir açıkladı

Ekonomist Remzi Özdemir, vatandaşın merak ettiği ‘seçim sonrası dolar kuru ne olacak’ sorusuna günler öncesinden yanıt verdi.

“Dolarda Devalüasyon olur mu?” başlıklı yazısında Remzi Özdemir, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi aylarca 19 lira seviyesinde baskılanan dolar seçimden hemen sonra sert bir hareketle 27 liraya kadar yükseldiğini hatırlatarak sözlerine başladı.

“İTHALAT AZALIRKEN İHRACAT PATLAR”

Herkesin merak ettiği “Mart ayında yapılacak yerel seçim sonrası aynı hareketi yapar mı?” sorusuna yanıt veren Özdemir, “Öncelikle Mehmet Şimşek güçlü bir Türk lirası istemiyor. Yani doların değerli Türk lirasının değersiz olmasını istiyor. Klasik bir finansçı. Yani dolar yüksek olursa kimse gidip ithal ürünler almaz, turizm sektörü rekabetçi olur ve gelirler patlar. En önemlisi ithalat azalırken ihracat patlar.” dedi.

“TÜRK İHRACATÇISI KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜN SATMADIĞI İÇİN…”

“Papaz her zaman pilav yemez” atasözünü hatırlatan Özdemir, “Güçlü dolar bu defa ithalatı da pahalandırıyor. Türk ihracatçısı katma değeri yüksek ürün satmadığı için bir türlü 250 milyarlık barajı geçemiyoruz. İhracatçı alışmış yüksek kur ve düşük faize. Birde SGK teşviki verilirse tam keyfi yerine geliyor. Bu nedenle bu ihracatçıdan dolar yükseldi diye hayır çıkmaz. Zira 1 dolarlık ihracat için 70 sentin üzerinde ara mamulü ithal ediyor. Yani dolar 200 lirada olsa ihracatımız patlamaz. Sadece ihracatçının karı patlar.” ifadelerini kullandı.

“DOLAR HER GÜN PATLIYOR AMA HABERİNİZ YOK”

“Dolar bu kez seçimden sonra patlamayacak mı?” sorusuna da yanıt veren Özdemir, “Aslında yukardaki grafiğe baktığınız zaman cetvelle çizilmiş gibi bir dolar hareketini göreceksiniz. Dolar her gün patlıyor ama haberiniz yok. Bir de müdahale etmiyoruz diyorlar. Müdahalesiz bir para grafiği böyle olur mu? Kısacası bu hareket seçim sonrasına kadar aynen böyle devam eder.” cevabını verdi.

Doların nereye böyle devam edeceğini belirterek “Bana göre 33 liraya kadar” dedi.

“MEHMET ŞİMŞEK‘TEN BİR HAREKET BEKLİYORUM”

“Seçim atlatılırsa bir Mehmet Şimşek'ten hareket daha bekliyorum” diyen Özdemir, “Yani 39 lira. Neden 40 değil derseniz o psikolojik sınır. Hani mağazalarda bir ürüne fiyat koyarlar ya 8.99 gibi.”

Bunu neden yapacaklarını da belirten Özdemir sözlerini şöyle bitirdi:

"Yabancı öyle istiyor. Yüksek faiz ve yüksek risksiz kur. Sonra yabancı tahvillere gelecek. Türkiye’nin köşede bucakta kalmış bir avuç kaymağını yemek için."