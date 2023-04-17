Dolarda kıyamet koptu. Yeni zirveyi gördü

İstanbul serbest piyasada dolar 19,38 liradan, Euro 21,2920 liradan işlem görüyor. Gün içinde en düşük 19,33 TL'yi gören dolar, en yüksek 19,58 seviyesine yükselerek tarihi zirvesini yeniledi.

Dolarda kıyamet koptu. Yeni zirveyi gördü

ABD’den gelen ekonomik gelişmeler para piyasalarında etkili olmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta ABD’de yıllık enflasyonun düşüş göstermesi sonrası dolar endeksi ve tahvil faizinde aşağı yönlü bir seyir izlenmişti.

ABD’de cuma günü açıklanan sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin beklentilerin üzerinde artması ve enflasyon beklentilerinin yükseliş göstermesiyle birlikte dolar endeksi ve tahvil faizinde yükselişler dikkat çekmişti.

DOLAR/TL TARİHİ ZİRVESİNİ YENİLEDİ

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 19,37'den başladı. Kur şu dakikalarda primli bir seyir izleyerek 19,38 liradan işlem görüyor.

Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 19,33, en yüksek ise 19,58 seviyeleri görüldü. Böylece dolar/TL tarihi zirvesini yenilemiş oldu.

21,2900 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 21,2920 lira olarak belirlendi.

Cuma günü, doların satış fiyatı 19,36 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 21,35 lira olmuştu.

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