Araplardan gelen borç para da eridi. Ziraat Bankası doları bakın kaç liradan satıyor

Dolar, hükümetin tüm baskılamalarına rağmen piyasalarda yeniden yükselişe geçti. Ziraat Bankası’nın dolar satış fiyatını görenler ise devletin artık doları baskılayamayacağı yorumlarını yaptılar.

Araplardan gelen borç para da eridi. Ziraat Bankası doları bakın kaç liradan satıyor

Editör: Erhan Songür

Serbest piyasada dolar fiyatları uzun süredir sabit seyrediyordu. Ancak son günlerde yeniden yukarı yönlü bir yükseliş sürecine girildiği görüldü.

DOLAR 20 LİRA'NIN ÜSTÜNE ÇIKTI

Bankalarda 19.30-19.95 lira fiyatlarında gezen dolar kuru, Kapalıçarşı’da ise 20 liranın üzerine çıkmıştı. Merkez Bankası ise kurların seçime kadar sıçramaması için ciddi bir çaba sarf etmesine rağmen fiyatlar bir türlü kontrol altına alınamadı.

Ziraat Bankası’nın internet bankacılığında görülen alış-satış işlemleri kısmında bu çabaların ve Araplardan gelen borç paraların da doları tutamadığı anlaşıldı. Uygulamada doların satış fiyatının 20 liranın üzerine çıkarak 20,2661’den satıldığı görülüyor.

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Bu durum sosyal medyada da gündem olurken, yapılan paylaşımlarda hükümetin 20 liranın altında tutmak için her türlü hamleyi yapmasına rağmen yükselişi engelleyemediği ve 20 lira barajının artık aşıldığı yorumları yapıldı.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN 5 MİLYAR DOLAR GELMİŞTİ

Suudi Arabistan Kalkınma Fonu (SFD), Mart ayında, Türkiye ile 5 milyar dolarlık anlaşma imzaladığını açıklamıştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na (TCMB) 5 milyar dolarlık mevduat yatırılmasına ilişkin anlaşmaya imzaların atıldığı belirtilmişti.

Anlaşma, Suudi Arabistan Turizm Bakanı ve Suudi Arabistan Kalkınma Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Al Khateeb ile TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu arasında imzalanmış ve Merkez Bankası’nın hesaplarına girmişti.

Türkiye daha önce de Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'yle anlaşmalar yapmış ve ülkeye dolar girişi sağlanmıştı.

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