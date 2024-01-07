Doların 2024 Akıbeti

Yabancı kuruluşlar ardı arkasına Türk Lirasının 2024’deki görünümüyle ilgili raporlar yayınlıyorlar. Çok iç açıcı raporlar. Adeta şahlanma dönemi. TL’nin reel olarak değer kazanmayacağını söyleyen neredeyse yok.

İşte bu yabancılar, anlıyoruz ki gözlerini Türk Tahvillerine dikmiş vaziyetteler.

Bazıları gündemimize aldık diyor, bazıları az aldık getirisi artarsa daha da alacağız diyor.

Yani, faiz en yüksekken, diğer bir deyişle tahvil fiyatları en ucuz halindeyken Türkiye’ye geleceğiz diyorlar.

Hangi koşullarla, sıfır kur riskiyle.

Kısaca yabancı etimizden de sütümüzden de para kazanacak.

Gelirse, faiz en yüksek olduğu durumda gelecek.

Parasını TL’ye çevirecek.

Düşük fiyatlı tahvilleri alacak.

Bu arada Dolar/TL kuru öyle çok artmayacak.

Yani dolar reel olarak değer kaybederken,

TL reel olarak değerlenecek.

Faizler düşmeye başlayınca yabancı tahvilden kazanacak.

Çıkarken kurdan kazanacak.

Eğer acil dövize ihtiyacın varsa yabancı işte böyle gelir.

Rezervleri satarsan yabancı işte böyle gelir.

Kısacası o çok güvenilir yabancı raporlarda TL ve Türkiye hakkındaki methiyeler tamamen duygusal. Kara kaşımıza kara gözümüze değil…

Ne var ki, liberal kapitalizm hep aynı şekilde ve hep aynı duyguyla işler.

İhtiyacı olana parayı normalüstü getiriyle temin eder.

Bunun için de tarihsel olarak teyit edilen kurgu sürekli olarak aynı şekilde işler.

Kötüyken girilir, sonra birden bahar gelir.

Çiçekler açar.

İşte yabancının elde tuttuğu sermaye gücüyle liberal kapitalizmde oynadığı oyun budur.