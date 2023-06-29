Doların hızını bayram tatili de kesemedi

Dolar bayramın ilk gününe 26 TL ile başlamıştı. 0,10 kuruşluk bir artışla dolar 26,05 TL'den işlem görmeye başladı.

Doların hızını bayram tatili de kesemedi

Editör: Erhan SONGÜR

Dolar her geçen gün kendi rekorunu egale ediyor. Gördüğü en yüksek seviye ise bugün itibariyle yaşandı ve dolar 26,05 TL'den işlem görmeye başladı. Dolardaki bu yükselen tabloyu bayram tatili de düşüremedi.

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Yeni güne dolar değer kazancıyla başlamasının ardından saat 07:40 itibarıyla yüzde 0,10 artış yaşadı ve şu anda 26,0412'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro yüzde 0,14'lük düşüşle 28,3591'den, sterlin ise yüzde 0,6 değer kaybıyla 33,8878'den satılıyor.

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Dün dolar endeksi günü yüzde 0,3 azalışla 102,5 seviyesinden tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 102,6 seviyesinde dengelendi. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 değer kaybıyla 1,0950 seviyesinde bulunuyor.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerin piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırmayı sürdürdüğünü söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in temmuz toplantısında politika faizini yüzde 77 ihtimalle 25 baz puan artıracağının öngörüldüğünü anımsatan analistler, bu hafta açıklanacak verilerin yatırımcıların odağında bulunduğunu dile getirdi.

Analistler, ABD'de toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan dolar endeksinde 101'in destek, 104 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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