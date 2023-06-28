Ekonomist Mustafa Sönmez Bakan Şimşek'in açıklamalarını taca attı. Dolarda olacakları açıkladı

Editör: Özge Ceren Çimen

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dün sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervlerine ilişkin paylaşım yaptı.

Şimşek, "TCMB analitik bilanço verilerine göre, net uluslararası rezervler geçen hafta 8.5 milyar dolar ile tarihin en büyük haftalık artışını kaydetti. Rasyonel politikalara dönüş kademeli olarak devam edecek. Rezervleri daha da güçlendirmek için ülkemize ilave dış kaynak teminine yönelik çalışmalarımızı hızlandırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Şimşek, Kur Korumalı Mevduat'a (KKM) ilişkin "TL cinsi enstrümanları cazip hale getirmeye devam edeceğiz. Bu çerçevede Kur Korumalı Mevduat’ta stopaj desteğini yıl sonuna kadar uzatıyoruz.” dedi.

Geçen hafta Merkez Bankasise politika faizini yüzde 8,5’ten yüzde 15’e çıkarmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kararlılıkla kademeli olarak bu süreç yönetilecektir" demişti.

DOLAR UÇUŞTA

Merkez Bankası'nın sadeleşmeye gitmesi sonrası dolar/TL dün 26,11 TL seviyesini görerek rekor kırdı.

MUSTAFA SÖNMEZ’DEN AÇIKLAMA

Merkez Bankası rezervlerinde yaşanan artışa ilişkin açıklamalarda bulunan Şimşek'e yanıt veren Ekonomist Mustafa Sönmez ekonomide yaşanan gelişmeler ışığında dolar/TL kurunun geleceği noktaya ilişkin açıklama yaptı.

Sönmez şu ifadeleri kullandı:

"Dövize bastırmaktan vazgeçip arka kapıdan yakmak biraz yavaşlayınca, akmasa da damlamış, birikmiş demek ki. Bir yerden mevduat da geldi mi? Ne kadar tahammül eder Saray’daki bilemem. Doları kısa zamanda 30 TL görmeye dayanacağını da hiç sanmam."