İslam Memiş bankalarda parası olanları uyardı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bankacılık sektöründe hissesi olanlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

İslam Memiş bankalarda parası olanları uyardı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bankacılık sektöründe hissesi olanlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu, bununla ilişkili olarak iki alanda mutlaka bir kriz beklediğini söyledi.

ABD'nün büyük bankalarının Fed'in stres testini geçip geçmediğinin bugün açıklanacağını belirten Memiş, TV100'de yayımlanan yazısında "ABD’nin büyük bankaları “küresel piyasa şokuna” karşı test edilmişti. Credit Suisse’in batması ve UBS tarafından satın alınması, sürecin takip edilmesi gereksimini sunuyor.Fed’in bu sonuçları piyasalar yapandıktan sonra açıklanıyor.” dedi.

“BANKACILIK KRİZİ YAŞANIRSA HÜKÜMET MÜDAHALE EDEMEYECEK”

“2023’te 23 banka test edilirken, 2019’da 100 milyar dolar ile 250 milyar dolar arasında varlığa sahip bankaların iki yılda bir test edilmesine izin verme kararı alınmıştı.” diyen Memiş “2023 testleri, Silicon Valley Bank ve diğer iki kredi kuruluşunun başarısız olduğu bilinmekte.
Yüksek ve değişken faiz oranları, mortgage kredilerinin ödenmesinde soruna neden oluyor. İkinci bankacılık krizi yaşanması halinde hükümetin müdahale etmeyeceğini göreceğiz. Çünkü ABD’de küçük sermayeli zayıf şirketlerin ayıklanmasını istiyor.” diye yazdı.

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Küresel finansal piyasaların durumunun iyi olmadığını belirten Memiş en küçük haber karşısında yatırımcının ürktüğünü ve piyasaya satış geldiğini belirtti.

“BU YILIN KAÇINILMAZ İKİ SORUNU”

“Bu yılın kaçınılmazı olan iki sorun mortgage ve bankacılık krizi. Şimdilik idare etseler de bir yerden mutlak patlak verebilir.” Diyen Memiş yazısının devamında şöyle dedi:

Bu gibi riskler karşısında yatırımcının yüzde 100 borsa pozisyonunda olması da sıkıntı.

En azından sert sürpriz düşüşlere karşı ortalama maliyet düşürmek için yüzde 25 nakitin kenarda durması önem arz ediyor.

Küresel borsalarda yılın ikinci yarısında sert satışlar yaşanabilir. Ondan sebep bankacılık sektöründe hissesi olanlar dikkat etmeli.

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