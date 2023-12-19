Dolar/tl’de son gelişmeler

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Murat Şahin
Dolar/tl’de son gelişmeler
Yeni haftanın ilk işlem gününe yatay seyirde başlayan Dolar/TL kuru, haftanın ikinci işlem gününde hafif yukarı yönlü primleniyor. Kritik seviye virajında bulunan kurda yukarı riskler devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta Fed’den gelen güvercin tonlu mesajlar sonrası piyasalarda risk iştahı azaldı. Son günlerde Fed üyelerinden gelen mesajların etkisiyle piyasalar yön bulmaya çalışıyor.

Fed üyesi Mary Daly aşırı sıkılaşmayı önlemek için faiz indirimlerinin gelecek yıl gerekli olabileceğini söyledi. Daly, enflasyonun son aylardaki istikrarlı düşüşünü sürdürmesi durumunda Fed'in politika faizinde gelecek yıl üç kez indirime gidilse bile oldukça kısıtlayıcı olacağını belirtti.

Dolar/TL kuru haftanın ikinci işlem gününde 29,06 seviyesinde bulunuyor.

Kurun 29,00 kritik eşiği aştığı görülüyor. Kurda kritik eşik olan bu seviye yukarı yönlü riskleri hızlandırıyor.

Yılın son Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararına sayılı günler kala para piyasaları TCMB’nin nasıl bir yol izleyeceğini merakla bekliyor. TCMB’nin vereceği karar ile TL bazlı ürünlerde hareketlilik görülebilir.

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