Domates suyu zararlı mı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Hatice Özen
Domates suyu zararlı mı
Domates suyunun yararları ve zararları nelerdir? İşte, yanıtı...

Prof. Dr. Neriman İnanç domates suyunun yararlarını anlattı. İşte o yararlar…

Domates suyunun besleyici ve A ve C vitamininden zengin olması nedeniyle kesinlikle tüketilmesi gerekiyor. Prof. Dr. Neriman İnanç domatesin yararlarını şöyle özetledi:

“Domates suyu tüketmek sağlık açısından kesinlikle çok önemli. Özellikle Ramazan aylarında daha da fazla tüketilmelidir. Çünkü oruç tutulduğunda aç kalınır. O dönemde bağışıklık sisteminin çok güçlü olması gerekir. A ve C vitamininden dolayı zengin olan domates suyu bunu karşılayacaktır. Bir bardak domates suyu hem sindirim sisteminin daha iyi çalışmasını sağlar, hem de vücudun ihtiyaç duyduğu vitaminleri karşılar”

İŞTE DİĞER YARARLARI

Domates kalp sağlığını destekler

Kanserle savaşmaya yardımcı yüksek likopen bulunur.
Kan şekerini düşürür diyabeti kontrol eder
Güneş yanıklarına iyi gelir.
Göze iyi gelir; yorgunluk alır.
Kan pıhtılaşmasının önüne geçer
Bedenin su ihtiyacını karşılar.
Antioksidan ve C vitamini kaynağı...

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