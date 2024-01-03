Siyah domates kanserin baş düşmanı mı?

Ölümcül sonuçları olduğu bilinen kanserle ilgili insanlar çareler arıyor. Siyah domates ve kanserle ilgili bilgiler gündeme geldi.

Siyah domates, kumato olarak da bilinen, antioksidan açısından zengin ve lezzetli bir domates çeşidi olduğu biliniyor.

Siyah domatesin faydaları arasında kanser önleme, sindirim sağlığı, mide koruma, yaşlanma karşıtı ve cilt bakımının sayılması dikkat çekti.

Siyah domates, İspanya'da keşfedilmiş ve Akdeniz ülkelerinde yetiştirildiğinin altı çizildi.

Siyah domates tohumu, özel bir toprakta ve ışıksız bir ortamda ekildiği biliniyor.

Siyah domates, normal domates ile aynı genetik yapıya sahiptir ve olgunlaştıkça siyahlaştığı bildirildi.

Siyah domates, nadir ve pahalı bir domates türü olduğu vurgulandı.

Ayrıca siyah domatesini ülser, reflü gibi sıkıntılar ile savaştığının altı çizildi.

İçerdiği lif, bağırsaklardaki flora oranını da koruduğu bildirildi.

İlaç sanayinde de kullanılan siyah domates, yaşlanmayı geciktiriyor, sivilce ve akne gibi sorunları da önlediği vurgulandı.