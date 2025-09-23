Domenico Tedesco çuvaldızı kendine batırdı!

Fenerbahçe'de göreve galibiyetle başlayan Domenico Tedesco, son iki maçta yaşanan puan kayıplarının ardından eleştirilerin odağında. Trabzonspor karşısında alınan 3 puanın ardından Sarı-lacivertliler, önce Alanyaspor ile 2-2, ardından Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.

DOMENICO TEDESCO SORUMLULUĞU ÜSTÜNE ALDI

Oynattığı futbol ve kadro tercihleri nedeniyle eleştirilen İtalyan teknik adam, son maç sonrası yaptığı açıklamada öz eleştiriler yaptı Tedesco, "Tüm taraftarlarımızdan özür diliyorum. Sahada istediklerimizin hiçbirini ortaya koyamadık. Çalıştıklarımızı uygulayamadık. Çok kötü oynadık ve çok top kaybı yaptık." diyerek takımının performansından memnun olmadığını net şekilde ifade etti.

"BU OYUNUN ÇOK ÇOK ÜSTÜNE ÇIKMAMIZ GEREKİYOR"

Tecrübeli çalıştırıcı, takımına mesaj vererek, "Bunu düzeltecek olan bizleriz. Hem ofansif hem de defansif anlamda çok daha iyi olmak zorundayız. Dinamo Zagreb karşısında bu oyunun çok çok üstüne çıkmamız gerekiyor" açıklamasında bulundu.

