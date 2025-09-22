Tümer Metin'den olay Domenico Tedesco kehaneti!

Tümer Metin'den olay Domenico Tedesco kehaneti!

Spor yorumcusu Tümer Metin, Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının ardından mücadeleyi değerlendirdi. Metin, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco için de bir kehanette bulundu.

Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Tümer Metin, Fenerbahçe'nin 1-1 berabere kaldığı Kasımpaşa maçını değerlendirdi. NOW Spor ekranlarında konuşan tecrübeli futbol adamı, Tedesco'nun geleceğiyle ilgili çarpıcı bir kehanet ortaya attı.

Metin konuyla ilgili şu sözleri sarf etti;

"Sanki kaçınılmaz son gibi geliyor Tedesco değişimi. Şu anda Sadettin Saran ve yönetimi nezaketen yeni gelmiş bir hocaya 'Hayır, seni istemiyoruz.' diyemediği için nezaketen 'Devam ediyoruz, arkasındayız.' ifadelerini kullandılar gibi geliyor. Futbolda sonuçlar her şeyi belirler. Bu şekilde takımın çehresi değişmezse Tedesco ile yeni yönetim bir reaksiyon alır diye düşünüyorum."

