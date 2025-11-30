Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, Athletic'e özel açıklamalar yaptı. Genç teknik adam, sarı-lacivertlilerde yaşanan seçim süreci vb konular hakkında da konuştu.

İşte Domenico Tedesco'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

'GÜNLÜK HAYATTA DA HİSSEDİYORSUNUZ'

"Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte çalışıyorsanız, büyük bir taraftar kitlesine sahipseniz ve 11 yıldır lig şampiyonluğuna ulaşamıyorsanız, herkes şampiyonluk için gerçekten aç. Bunu günlük hayatta hissediyorsunuz çünkü gittiğiniz her yerde Fenerbahçe taraftarları var. Stadyuma giderken, evimizde oynadığımız her maçta bu elektriği hissediyorsunuz."

'ORTAM GERÇEKTEN OLUMSUZDU'

"Ortam gerçekten olumsuzdu. Sadece teknik direktör değişmedi. Seçim de vardı, bu yüzden herkes bundan endişeliydi. Seçim, kadroyu ve oyuncuları da etkileyebiliyor, benim için tamamen yeni bir deneyimdi. Seçim günü bizim için aynı zamanda bir maç günüydü, bu yüzden dürüst olmak gerekirse oldukça zordu. Ama şimdi her şey yoluna girdi, iyi bir takımımız var ve ritmimizi bulduk."