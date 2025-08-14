Fernando Muslera kaldığı yerden devam ediyor! Öyle bir şey yaptı ki...

Süper Lig’de yaptığı kurtarışlarla Galatasaray’ın efsanevi kalecileri arasında giren Uruguaylı kaleci yeni takımı Estudiantes ile Copa Libertadores son 16 turu ilk maçında performansıyla dikkat çekti.
Uruguaylı file bekçisi, Cerro Porteño karşısında takımının sahadan 1-0 galip ayrılmasında başrol oynarken, kornerde rakip takımın harika kafa vuruşuna müthiş uzanan Muslera takımı adına çok kritik bir kurtarış yaptı. Maçta 5 kurtarış yaparak maçın en iyi oyuncusu seçildi.
Transferi resmen duyurdular! Youssef En-Nesyri için rekor bonservis: Süper Lig tarihine geçiyor
THY 1. Lig takımını yaktı! Küme düşme tehdidi
Cerro Porteño karşısında yaptığı kritik kurtarışla maça damga vuran Muslera, takımının 1-0 galip ayrılmasını sağladı. Takımının son 5 maçta aldığı galibiyette gösterdiği başarılı performans ile yüksek puan topladı.
Yılın transfer sürprizi! Cengiz Ünder ezeli rakibe imza atıyor: Fenerbahçeliler şoka girdi
Ederson adım adım Galatasaray'a!
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a salvolar! Seçim öncesi çok sert sözler
Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaraylılara telefon! Kimse bunu beklemiyordu: Herkes şok oldu
Oleksandr Zinchenko için Arsenal'den Fenerbahçe'ye iyi haber ama...