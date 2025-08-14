Fernando Muslera kaldığı yerden devam ediyor! Öyle bir şey yaptı ki...

Kaynak: Haber Merkezi
Fernando Muslera kaldığı yerden devam ediyor! Öyle bir şey yaptı ki...

Galatasaray'dan ayrılarak Estudiantes ile sözleşme imzalayan Fernando Muslera, gündem oldu. Urugaylı eldiven, yaptığı kurtarış ile adeta ağızları açık bıraktı.

Süper Lig’de yaptığı kurtarışlarla Galatasaray’ın efsanevi kalecileri arasında giren Uruguaylı kaleci yeni takımı Estudiantes ile Copa Libertadores son 16 turu ilk maçında performansıyla dikkat çekti.

Uruguaylı file bekçisi, Cerro Porteño karşısında takımının sahadan 1-0 galip ayrılmasında başrol oynarken, kornerde rakip takımın harika kafa vuruşuna müthiş uzanan Muslera takımı adına çok kritik bir kurtarış yaptı. Maçta 5 kurtarış yaparak maçın en iyi oyuncusu seçildi.

Transferi resmen duyurdular! Youssef En-Nesyri için rekor bonservis: Süper Lig tarihine geçiyorTransferi resmen duyurdular! Youssef En-Nesyri için rekor bonservis: Süper Lig tarihine geçiyor

c-001.jpeg

THY 1. Lig takımını yaktı! Küme düşme tehdidiTHY 1. Lig takımını yaktı! Küme düşme tehdidi

Cerro Porteño karşısında yaptığı kritik kurtarışla maça damga vuran Muslera, takımının 1-0 galip ayrılmasını sağladı. Takımının son 5 maçta aldığı galibiyette gösterdiği başarılı performans ile yüksek puan topladı.

Yılın transfer sürprizi! Cengiz Ünder ezeli rakibe imza atıyor: Fenerbahçeliler şoka girdiYılın transfer sürprizi! Cengiz Ünder ezeli rakibe imza atıyor: Fenerbahçeliler şoka girdi

g-002.jpeg

Ederson adım adım Galatasaray'a!Ederson adım adım Galatasaray'a!

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a salvolar! Seçim öncesi çok sert sözlerAziz Yıldırım'dan Ali Koç'a salvolar! Seçim öncesi çok sert sözler

Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaraylılara telefon! Kimse bunu beklemiyordu: Herkes şok olduKerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaraylılara telefon! Kimse bunu beklemiyordu: Herkes şok oldu

Oleksandr Zinchenko için Arsenal'den Fenerbahçe'ye iyi haber ama...Oleksandr Zinchenko için Arsenal'den Fenerbahçe'ye iyi haber ama...

Son Haberler
Doktorun hatası hayatını kabusa çevirdi!
Doktorun hatası hayatını kabusa çevirdi!
Kapalı kapılar kedileri çıldıtıyor! İşte nedeni...
Kapalı kapılar kedileri çıldıtıyor! İşte nedeni...
Arka Sokaklar geri dönüyor! 20. sezon çekimleri başladı
Arka Sokaklar geri dönüyor! 20. sezon çekimleri başladı
5 günlük bebeği kurtaran ameliyat! 400 gramlık tümör çıkarıldı
5 günlük bebeği kurtaran ameliyat! 400 gramlık tümör çıkarıldı
Görmenin sessiz düşmanları! Göz sağlığında kritik nokta
Görmenin sessiz düşmanları! Göz sağlığında kritik nokta