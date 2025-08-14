Transferi resmen duyurdular! Youssef En-Nesyri için rekor bonservis: Süper Lig tarihine geçiyor

Fenerbahçe'nin bu sezon büyük beklenti içerisinde olduğu Youssef En-Nesyri için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bir süredir Suudi Arabistan ligi ekiplerinin gündeminde olan Youssef En-Nesyri, rekor bedelle Fenerbahçe defterini kapatabilir.

YOUSSEF EN-NESYRI FEYENOORD MAÇINDA GÖZ DOLDURMUŞTU

Youssef En-Nesyri, Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord ile iç sahada oynanan karşılaşmaya damga vurmuştu.

Attığı gol ve asistiyle bir anda gündem olan Faslı yıldız, yeniden transferin ilgi odağı oldu. Arabistan ve Avrupa'dan harekete geçen kulüpler, bu kez kesenin ağzını açtı.

YOUSSEF EN-NESYRI İÇİN SÜPER LİG TARİHİNE GEÇECEK RAKAM

Akşam'da yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri'ye Premier Lig ekiplerinden West Ham United talip oldu. Yönetimin, Youssef En-Nesyri'yi bırakmaya sıcak bakmadığı aktarılırken, İngiliz ekibinin ise 40 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi.

Haberde ayrıca West Ham United'ın, Youssef En-Nesyri'yi ikna etmek için yüksek yıllık ücret kozunu kullanacağı ifade edildi. Taraflar arasında anlaşma sağlanması takdirde Youssef En-Nesyri, rekor bedelle Premier Lig'in yolunu tutacak.

