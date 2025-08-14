Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a salvolar! Seçim öncesi çok sert sözler

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, katıldığı Vizyon 2035 toplantısında Fenerbahçe'nin seçim gündemine dair açıklamalarda bulundu. Yıldırım, Fenerbahçe'nin borcu ile ilgili de net rakam verdi.

İşte Aziz Yıldırım'ın açıklamaları;



"FENERBAHÇE'DE AKIL YOK"

"Ali Koç, bu akşam başkanlığı bıraktı. Ne yapacaksınız? Cevabı bu salon verecek. Net konuşacağız. Biz varız! Fenerbahçe'de her şey var. Bir tek olmayan şey akıl. Akıl da gençlerde var."



"İNSANLAR GÖRDÜLER DESTEK OLDULAR"



İnsanların döneminde kendisine destek çıktığını aktaran Yıldırım, "98 yılı Aziz Yıldırım Başkan. Kim tanıyordu? Geldim aday oldum seçildim. 20 sene görev yaptım. Tribünler Ali Şen diye bağırıyordu. 20 sene kimse bağırmadı. Neden? İnsanlar gördüler, destek oldular. Şimdi sizin içinizden de böyle biri çıkacak ben varım diyecek." dedi.

Transferi resmen duyurdular! Youssef En-Nesyri için rekor bonservis: Süper Lig tarihine geçiyor

THY 1. Lig takımını yaktı! Küme düşme tehdidi

Sözlerine devam eden Yıldırım, "Başarı belki hemen gelmeyecek. Ama belki sonra umutlar yeşerecek. Seçimi kaybedeceğiz belki önemli değil. Bir geçiş dönemi olur. Sonra başka bir arkadaşı destekleyeceğiz, kazanacağız. Ama sizler sahip çıkmazsanız, bu olmaz." ifadelerini kullandı.



"NİYE BANA ISRAR EDİYORSUNUZ"

Aziz Yıldırım yaptığı konuşmada ayrıca, "Hepiniz diyorsunuz ki ''Aday ol, aday ol'' aday oldum, kaybettim. Ne yapacağız? ''16.600 küsür imza toplayın gelin, aday olayım'' dedim. Topladınız mı? O zaman niye bana ısrar ediyorsunuz?" sözlerini de sarf etti.



"FENERBAHÇE'YE SAHİP ÇIKMANIZI BEKLİYORUM"

Mevcut yönetimden önemli isimlerin çıkmadığının altını çizen Yıldırım, "Benim başkan olduğum dönemdeki yönetimden Nihat Özdemir, Ali Koç, Saadettin Saran, Hulusi Belgü gibi isimler çıktı. Bunu yaratmamız lazım. Bana bunu verin. Ben Fenerbahçe'ye sahip çıkmanızı bekliyorum" sözlerini kaydetti.

Oleksandr Zinchenko için Arsenal'den Fenerbahçe'ye iyi haber ama...

Galatasaray'a piyango vurdu! O yıldız için gelen teklif ışık hızıyla kabul edildi

"BORÇ 25 MİLYAR"

Divan'da her şeyin alkışlanmasını eleştiren Yıldırım, "Geçen Divan'a gittim. Divan'da rezilliği gördüm, 2 kurabiye 1 çaya her şeyi alkışlıyorlar! Bankalar Birliği'ne olan borç ''80 milyon'' diyor, alkışlıyorlar! Burada borcu zaten söylemiyorlar, ben 25 milyar borç diyorum!" ifadelerini kullandı.



"ÇIKIN KONUŞUN!"



Son olarak Yıldırım sözlerini, "Fenerbahçe bu hale gelmiş. Bunu ayağa kaldıracak sizlersiniz. Bunun için gelip buraya oturuyorum. Çıkın konuşun! Sesinizi duysunlar..." ile noktaladı.

Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaraylılara telefon! Kimse bunu beklemiyordu: Herkes şok oldu

Berke Özer transferi bitti! Sözleşmeye imza atıyor: Galatasaray...

Görüntüsü olay olmuştu! Ali Koç isyan etti: Nefes alsak saldırıyorlar