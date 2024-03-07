Domuz avında kalp krizinden ölen adamın cenazesi köpeğinin tasmasındaki 'çip' sayesinde bulundu

Jandarma, Uyanıker'in cansız bedenini yanında bulunan köpeğin tasmasındaki çip sayesinde buldu.

Olay, dün gece saatlerinde Doğancılar ve Pusatlar köyleri arasındaki dağlık bölgede meydana geldi. Sarraflık yapan av meraklısı Mehmet Uyanıker, domuz avı için arkadaşlarıyla birlikte bölgeye gitti. Avcı arkadaşları köpekleriyle domuz sürüsünün peşine düşerken, Uyanıker kendi köpeğiyle aracında bekledi. Uyanıker'in rahatsızlanması üzerine arkadaşı, durumu ailesine bildirdi. Jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti.

Jandarma ekipleri, Uyanıker'in köpeğinin tasmasındaki çipi takibe alarak kısa sürede yerini tespit etti. Köpeği bulduklarında Uyanıker'in cansız bedenini aracın içinde buldular. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Uyanıker'in kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi. Uyanıker'in cenazesi, bugün ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Dedeköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.