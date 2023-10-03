Domuz bağıyla kadın cinayeti. Davada istenen cezalar belli oldu

Savcı, sanıklardan Mehmet Solmaz’ın (20) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Diğer iki sanığın ise 29’ar yıl hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sanıklar SEGBİS ile katıldı

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Mehmet Solmaz ile yaşı küçük sanıklar E.K. ve K.K. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, olay tarihinde üç sanığın da maktulün kaldığı eve giderek fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiklerini belirtti. Savcı, sanık Mehmet Solmaz’ın yanında götürdüğü iple Aysel Bozkurt’u elleri arkadan olacak şekilde bağladıklarını, ayaklarını da bağlayıp maktulü darbettiklerini, ağzını bezle kapatıp ensesine doğru bağladıklarını, maktulden aldıkları bin 500 lirayı aralarında bölüştüklerini, telefonu da alarak ayrıldıklarını ifade etti.

Savcı ceza istedi

Savcı, sanık Mehmet Solmaz’ın “Kadına karşı suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürme” ve “Silahla birden fazla kişi tarafından konutta gece vakti yağma” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 10’ar yıldan 15’er yıla kadar hapsini talep etti. Savcı, olay sırasında 16 yaşında olan diğer iki sanığın ise “Kadına karşı suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürme” suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar, “Nitelikli yağma” suçundan ise 3 yıldan 5 yıla kadar hapisleri talep etti. Savcının mütalaasına karşı savunmalarını yapan sanıklar ise beraatlerini ve tahliyelerini istedi.

Duruşma ertelendi

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve son savunmalarını yapmaları için süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay nasıl olmuştu?

Olay, 4 Haziran 2022’de Beyoğlu’nda meydana gelmişti. Aysel Bozkurt’un evinde ölmüş olabileceği ihbarını alan polis ekipleri, eve girdiklerinde Bozkurt’un yerde yüzüstü vaziyette, ellerinin sırtından, ayaklarının ve boynunun bağlı olduğunu görmüştü. Polis, Bozkurt’un 2007 yılında öldürme suçundan mahkum olduğunu ve pandemi nedeniyle denetimli serbestliğe çıkartıldığını belirlemişti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüpheli olarak durdurdukları Mehmet Solmaz’ın üzerinde iki telefon bulmuştu. Bu telefonlardan birinin Bozkurt’a ait olduğunu tespit eden polis, Solmaz’ı gözaltına almıştı. Solmaz, ifadesinde olayı itiraf etmiş ve yanındaki yaşı küçük E.K. ve K.K.'yi de suç ortağı olarak göstermişti. Polis, diğer iki sanığı da yakalayarak gözaltına almıştı. Sanıklar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.