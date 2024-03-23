Don uyarısı geldi

Kaynak: İHA
Don uyarısı geldi
Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü, Kars, Iğdır ve Ağrı illerinde zirai don riskine karşı uyarıda bulundu.

Özellikle Pazar ve Pazartesi sabah saatlerinde orta kuvvette yer yer kuvvetli zirai don olaylarının beklendiğini belirtti. Bu durumun çiftçiler başta olmak üzere vatandaşları etkileyebileceğini vurguladı.

Bölge genelinde hava durumunun çok bulutlu olacağını, Iğdır'da aralıklı yer yer yağmurlu, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmurlu, Kars ve Ağrı'da ise aralıklı yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceğini öngördü. Özellikle Kars ve Ağrı'nın batı kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olabileceği belirtildi. Gece ve sabah saatlerinde ise buzlanma ve don olayları ile birlikte sis ve pus görülebileceği uyarısında bulundu.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden hafif ve orta, yer yer kuvvetli eseceği bildirildi. Çığ tehlikesine karşı da Kars, Ağrı ve Iğdır’ın yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Meteoroloji yetkilileri, zirai don riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, özellikle çiftçilerin ve ilgililerin tedbirli olmalarını tavsiye etti.

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