Erzurum Artvin karayolunda heyelan

Elde edilen bilgilere göre, Erzurum - Artvin istikameti Uzundere ilçesi sınırları içerisinde meydana gelen heyelan sonrası karayolu düşen taşlar ile ulaşıma kapandı.

Heyelanın hemen ardından Jandarma Trafik ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Karayolları bölge müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışma sonrası yol ulaşıma tekrardan açıldı.

Heyelan iftar saatine yakın bir zamanda meydana geldiği için yoğun bir trafik olmadığından herhangi bir kazaya sebebiyet vermedi.