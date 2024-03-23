Erzurum Artvin karayolunda heyelan

Kaynak: İHA
Erzurum Artvin karayolunda heyelan
Erzurum-Artvin karayolu üzerinde meydana gelen heyelan ulaşımın durmasına neden oldu.

Elde edilen bilgilere göre, Erzurum - Artvin istikameti Uzundere ilçesi sınırları içerisinde meydana gelen heyelan sonrası karayolu düşen taşlar ile ulaşıma kapandı.

Heyelanın hemen ardından Jandarma Trafik ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Karayolları bölge müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışma sonrası yol ulaşıma tekrardan açıldı.

Heyelan iftar saatine yakın bir zamanda meydana geldiği için yoğun bir trafik olmadığından herhangi bir kazaya sebebiyet vermedi.

İlgili Haberler
İzmir merkezli 2 suç örgütüne ‘Mahzen-13’ operasyonu: 15 tutuklama
İzmir merkezli 2 suç örgütüne ‘Mahzen-13’ operasyonu: 15 tutuklama
Fransa Cumhurbaşkanı Moskova'daki terör saldırısını kınadı
Fransa Cumhurbaşkanı Moskova'daki terör saldırısını kınadı
Don uyarısı geldi
Don uyarısı geldi
İstanbul İhracatçı Birliklerinin ihracatı iki ayda 2 milyar doları aştı
İstanbul İhracatçı Birliklerinin ihracatı iki ayda 2 milyar doları aştı
Makine ihracatı ilk 2 ayda 4,4 milyar dolar oldu
Makine ihracatı ilk 2 ayda 4,4 milyar dolar oldu
Son Haberler
Rıdvan Dilmen'e TFF'den görev. Bir ilk olacak Spor
Rıdvan Dilmen'e TFF'den görev. Bir ilk olacak
Düşen bebeği tente kurtardı Gündem
Düşen bebeği tente kurtardı
Muabbet kuşu kaç yıl yaşar? Yaşam
Muabbet kuşu kaç yıl yaşar?
Yeniden Refah Partisi, İBB Başkan Adayı şok edici İstanbul anketini açıkladı: "Bizim hanım şu anda çok gergin" Gündem
Yeniden Refah Partisi, İBB Başkan Adayı şok edici İstanbul anketini açıkladı: "Bizim hanım şu anda çok gergin"
DHMİ'nin bu yıl için satış hasılatı hedefi 92,5 milyar lira Ekonomi
DHMİ'nin bu yıl için satış hasılatı hedefi 92,5 milyar lira
İslam Memiş 1 milyon lirası olsa nereye yatıracağını açıkladı. 15 gün uyarısı yaptı Ekonomi
İslam Memiş 1 milyon lirası olsa nereye yatıracağını açıkladı. 15 gün uyarısı yaptı
Rusya’daki saldırı sonrası çok konuşulacak Ukrayna iddiası. Can kaybı 115’e yükseldi Dünya
Rusya’daki saldırı sonrası çok konuşulacak Ukrayna iddiası. Can kaybı 115’e yükseldi