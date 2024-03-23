Samsun'da kaçak lüks araç motoru ele geçirildi

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüren Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından kaçak yollarla Türkiye'ye getirilen araç motorlarının satışıyla ilgili bir operasyon düzenledi. Operasyon, Canik ilçesindeki bir iş yerine yapıldı.

Operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 600 bin lira olan 8 adet gümrük kaçağı lüks otomobil motoru ele geçirildi. E.Ö. adlı şüpheli gözaltına alınarak "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.