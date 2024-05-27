Dönercinin ilginç eldiven kullanımı sosyal medyada tepki çekti

Sosyal medyada son zamanlarda bir dönercinin ilginç eldiven kullanımı tartışma konusu oldu. İşini yaparken eldiven kullanma tarzı, birçok kişinin tepkisini çekti ve sosyal medya platformlarında eleştirilere neden oldu.

Videoda, dönercinin eldiven takma yöntemi oldukça dikkat çekiciydi. Limon keserken eldivensiz eliyle limona temas etmesi ve eldiven taktığı eliyle bıçağı tutması, sosyal medya kullanıcılarında soru işaretleri oluşturdu. Bu ilginç çalışma tarzı, hijyen konusunda endişe uyandırdı ve birçok kullanıcı tarafından eleştirildi.

Sosyal medya kullanıcıları, dönercinin hijyenik olmayan çalışma tarzıyla ilgili yorumlarda bulunarak tepkilerini dile getirdi. "Bıçağı tutarken hijyenik olmak önemli tabii" gibi yorumlarla dönerciyi eleştiren kullanıcılar, bu durumu ti'ye aldılar.