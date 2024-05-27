Dönercinin ilginç eldiven kullanımı sosyal medyada tepki çekti

Kaynak: Haber Merkezi
Dönercinin ilginç eldiven kullanımı sosyal medyada tepki çekti

Bir dönercinin işini yaptığı sırada eldiven kullanım tarzı, sosyal medya kullanıcılarında soru işaretleri oluşturdu.

Sosyal medyada son zamanlarda bir dönercinin ilginç eldiven kullanımı tartışma konusu oldu. İşini yaparken eldiven kullanma tarzı, birçok kişinin tepkisini çekti ve sosyal medya platformlarında eleştirilere neden oldu.

Videoda, dönercinin eldiven takma yöntemi oldukça dikkat çekiciydi. Limon keserken eldivensiz eliyle limona temas etmesi ve eldiven taktığı eliyle bıçağı tutması, sosyal medya kullanıcılarında soru işaretleri oluşturdu. Bu ilginç çalışma tarzı, hijyen konusunda endişe uyandırdı ve birçok kullanıcı tarafından eleştirildi.

Sosyal medya kullanıcıları, dönercinin hijyenik olmayan çalışma tarzıyla ilgili yorumlarda bulunarak tepkilerini dile getirdi. "Bıçağı tutarken hijyenik olmak önemli tabii" gibi yorumlarla dönerciyi eleştiren kullanıcılar, bu durumu ti'ye aldılar.

Son Haberler
Öğretmenden öğrencilerini komik çıkartmalı sınav kağıdı Video
Öğretmenden öğrencilerini komik çıkartmalı sınav kağıdı
Küçük sincabın karahindiba ziyafeti Video
Küçük sincabın karahindiba ziyafeti
Saçlarıyla kendine sütyen ören kadın sosyal medyada gündem oldu Video
Saçlarıyla kendine sütyen ören kadın sosyal medyada gündem oldu
Almanya'da düğün konvoyuna polis müdahalesi: “Burada insanların huzurunu kaçıramazsınız” Video
Almanya'da düğün konvoyuna polis müdahalesi: “Burada insanların huzurunu kaçıramazsınız”
Şili'de futbol takımından Gazze'ye duygusal destek Video
Şili'de futbol takımından Gazze'ye duygusal destek
Türk mutfağı turistlerin yine aklını aldı Video
Türk mutfağı turistlerin yine aklını aldı
Netanyahu'dan saldırıyla ilgili skandal savunma. Onlarca Filistinli yanarak can vermişti Dünya
Netanyahu'dan saldırıyla ilgili skandal savunma. Onlarca Filistinli yanarak can vermişti