Fenerbahçeli Nejat İşler Galatasaraylı Öykü Karayel'i tebrik etti

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Fenerbahçeli Nejat İşler Galatasaraylı Öykü Karayel'i tebrik etti

Galatasaraylı oyuncu Öykü Karayel, Fenerbahçeli Nejat İşler'in kendisini tebrik ettiği anları sosyal medyada paylaşarak büyük ilgi topladı.

Galatasaray'ın şampiyonluğu kutlamalarla coşkuyla karşılandı ve taraftarlar ülkenin her bir yanında sevinç gösterileri düzenledi. Bu coşkulu atmosferde, Galatasaraylı oyuncu Öykü Karayel de sürpriz bir tebrikle sosyal medyada adından söz ettirdi.

Öykü Karayel, şampiyonluk kutlamalarının yaşandığı bir anda telefonunu çıkararak Fenerbahçeli arkadaşı Nejat İşler'in kendisini tebrik ettiği anları sosyal medyada paylaştı. Ünlü oyuncu Nejat İşler'in bu jesti, sosyal medyada binlerce kişinin dikkatini çekerek yorum yağmuruna tutuldu.

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