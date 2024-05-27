Hayvanat bahçesindeki yunus perende atan kadına eşlik etti

Kaynak: Haber Merkezi
Hayvanat bahçesindeki yunus perende atan kadına eşlik etti

Indianapolis Hayvanat Bahçesi'ndeki yunus balığı, yoga öğretmeninin perende attığı anlara eşlik ederek görenleri büyüledi.

Indianapolis Hayvanat Bahçesi'nde yaşanan olağanüstü bir an, ziyaretçiler arasında büyük bir heyecan yarattı. Bir yunus balığı, hayvanat bahçesindeki bir ziyaretçinin perende atması sırasında ona eşlik ederek izleyenleri büyüledi.

Yunus balıklarının zeki ve oyunbaz doğasıyla tanınan Indianapolis Hayvanat Bahçesi'nde, bir yoga öğretmeninin perende attığı sırada bir yunusun eşlik etmesi, olağanüstü bir manzaraya dönüştü. Ziyaretçiler, bu beklenmedik ve sevimli etkileşimi büyük bir hayranlıkla izledi.

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