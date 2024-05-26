Donmuş kapıyı açmak için sıcak su kullandılar unuttukları detay güldürdü

Kış aylarında araç kapılarının donması sıkça karşılaşılan bir durum olsa da, bunun nasıl çözüleceği konusunda yanlış bilinen bir yöntem sosyal medyada viral oldu. Bir grup kişi, aracın donmuş kapısını açmak için sıcak su kullandı ancak unuttukları detay herkesi güldürdü.

Paylaşılan videoda, aracın kilitli olan kapısına sıcak su dökülüyor ve kapının açılması bekleniyor. Bu komik olay, videonun paylaşılmasının ardından kısa sürede büyük ilgi gördü ve birçok kişi tarafından paylaşılarak eğlenceli anların keyfini çıkardı.