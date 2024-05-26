Donmuş kapıyı açmak için sıcak su kullandılar unuttukları detay güldürdü

Kaynak: Haber Merkezi
Donmuş kapıyı açmak için sıcak su kullandılar unuttukları detay güldürdü

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, aracın donmuş kapısını açmak için sıcak su kullananlar, unuttukları detayı fark edince herkesi güldürdü. Arabanın kilitli olan kapısını açmak için sıcak su döküp açılmasını bekleyenlerin o anları viral oldu.

Kış aylarında araç kapılarının donması sıkça karşılaşılan bir durum olsa da, bunun nasıl çözüleceği konusunda yanlış bilinen bir yöntem sosyal medyada viral oldu. Bir grup kişi, aracın donmuş kapısını açmak için sıcak su kullandı ancak unuttukları detay herkesi güldürdü.

Paylaşılan videoda, aracın kilitli olan kapısına sıcak su dökülüyor ve kapının açılması bekleniyor. Bu komik olay, videonun paylaşılmasının ardından kısa sürede büyük ilgi gördü ve birçok kişi tarafından paylaşılarak eğlenceli anların keyfini çıkardı.

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