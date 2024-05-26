Hindistan'da toplanan köpekleri özgürlüğüne kavuşturdu

Kaynak: Haber Merkezi
Hindistan'da toplanan köpekleri özgürlüğüne kavuşturdu

Motosikletli bir adam, köpeklerin toplatıldığı kamyonu görünce motoruyla birlikte araca yaklaşıp kafesin kapısını açarak, köpekleri özgürlüğüne kavuşturdu.

Hindistan'da olağanüstü bir olay yaşandı. Bir adam, toplatılan köpeklerin acı dolu bakışlarını gördüğünde, cesur bir karar alarak onların özgürlüğüne kavuşturdu.

Köpekleri araca yerleştiren yetkililerin kamyonu hareket ettirmesiyle birlikte, adamın motoruyla hızla araca yaklaştığı gözlendi. Yaklaşık birkaç dakika süren heyecan dolu anların ardından, adam kamyonun arkasındaki kafesi açarak köpekleri özgürlüğüne kavuşturdu.

Kapısı açılan kamyondan, köpekler birer birer atlayarak özgürlüklerine kavuştu ve sokaklarda kayboldular. Adamın cesur ve insancıl davranışı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Olay, köpekseverlerin takdirini kazanırken, birçok kişi tarafından da övgüyle karşılandı.

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