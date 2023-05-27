Dortmund şampiyonluğa hasret kaldı

Abdullah Şaşkın- Yeniçağ

1909’da kurulan ve Almanya’nın ikinci en büyüğü olan Borussia Dortmund, bugün yine şampiyonluğu kaybetti. Lewandowski, Gözte ve daha birçok yıldız ile kazanılmış şampiyonluğun üzerinden tam 11 yıl geçti.

LİGDE İYİ AVRUPA’DA KÖTÜ

2011-2012 yılında kazanılan şampiyonlukta Lewandowski, Reus, Götze ve diğer oyuncular şampiyonluğu doyasıya kutladılar. 2001-2002 sezonundan beri takım yine şampiyonluğu unutmuştu. Haklarıydı. Lewandowski’nin 22, Kagawa’nın 13 golü Dortmund’u adeta sırtlıyordu. Avrupa’da o sezon Şampiyonlar Ligi’nde iyi bir performans gösteremeyip gruptan çıkamasalar da diğer sezon herkesi şaşırtacaklardı.

AVRUPA’DA FIRTINA GİBİ

2012-2013 sezonuna fırtına gibi başlamak istese de ilk 3 haftada bu esinti kısa sürdü. Fakat Avrupa’da işler istenildiği gibi gidiyordu. Aralık ayının sonuna kadar oynanan 6 maçlık Şampiyonlar Ligi macerasında Real Madrid, Manchester City ve Ajax’ın bulunduğu gruptan 14 puanla lider çıkmış ve rakibini beklemeye koyulmuştu. Son 16’daki ilk rakibi Shaktar Donesk’ti. İlk maç Ukrayna’da 2-2’lik üstünlükle bitmiş ve tur Almanya’ya kalmıştı. Burada da Alman ekip 3-0’lık net galibiyet alarak adını çeyrek finale yazdırdı.

FİNALDE ALMAN DERBİSİ

Çeyrek finalde ise İspanya’nın flaş takımlarından Malaga vardı. İlk maç İspanya’da 0-0 bitse de Alman ekibi burada da rakibine adeta set vermedi ve 3-0 maçı kazandı. Yarı finaldeki rakibi ise Galatasaray’ı zar zor yenen Real Madrid’di. Real Madrid’in 2 Galatasaray maçı da çok tartışılmıştı. İlk maçı 3-0 kazansalar da o zamanki ismi Türk Telekom Arena’da ecel terleri dökmüştü İspanyol ekibi. Yarı finalde matadorların üzerinden adeta Alman tankı geçti. İlk maçı 4-1 kazanan Dortmund, güle oynaya Bernabeu’ya gidiyordu. Real Madrid ikinci maçtan 2-0 galip ayrılsa da yetmedi ve finalin adı bu maçtan sonra belli olmuştu: Bayern Münih- Borussia Dortmund.

KUPA SON ANDA GİTTİ

Kim kazanırsa kazansın kupa Almanya’ya gelecekti fakat iki takım da sanki başka ülkedeymiş gibi bir eda ile oynuyordu maçta. Mandzukic’in 60’taki golü Kırmızı- Beyazlıları ayağa kaldırsa da İlkay Gündoğan 8 dakika sonra kullandığı penaltı ile beraberliği getirterek tribündekileri oturttu. Tam maç uzatmalara kalacakken 89’da Robben çıktı sahneye ve kupayı Bayern’e kazandırdı. Dortmund’dun elinden kayıp gitti kupa. Bu son olmayacaktı.

BAYERN’İN GERİSİNDE KALDILAR

2013-2014’te de ligi Bayern Münih’e kaptıran Dortmund, sezon sonu yapılanmaya gidecekti ve birçok yıldızını da burada kaybedecekti. Takımın en iyi isimlerinden Lewandowski ve Götze, Bayern Münih’e transfer oldular. Reus’u da almak istese de Bayern Münih, bu girişim karşısında başarılı olamadı. O süre zarfının ardından ciddi bir yapılanmaya gitti her sene. Fakat Bayern hegemonyasına engel olamadılar. 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 ve 2022-2023 sezonunda hep Bayern Münih’in gerisinde kaldılar.

TARAFTARIN GÖNLÜ ŞAMPİYONLUKTA

Borussia Dortmund, bu seneler arasında 2 Almanya Kupası, 3 de Almanya Süper Kupası kazansa da taraftarın gönlü hep ligde ve Avrupa’da oldu. Kadrosunu her sene gençleştiren ve Adeyemi, Bellingham gibi genç yıldızları barındıran Sarı- Siyahlılar, gelecek sezona her anlamda umutla başlamak istiyor.