Dortmund şampiyonluğu kaçırdı: İlk ayrılık gerçekleşti

Almanya Bundesliga'da şampiyonluğu kıl payı kaçıran Dortmund'da sıcak gelişme yaşandı. Portekizli oyuncu Guerreiro, takımdan ayrıldığını açıkladı.

Dortmund şampiyonluğu kaçırdı: İlk ayrılık gerçekleşti

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Raphael Guerreiro, şu ifadeleri kullandı;

''Sevgili Borussia Dortmund taraftarı, 7 muhteşem yılın ardından hepinize hüzünle veda etme zamanım geldi. Burada biriktirdiğim anılar, sahada kendimle ilgili çok şey sevdiğimi bilmeme yardımcı oldu.

Burada öğrenirken ve gelişirken hep kendim oldum ve bu 7 yıl boyunca taraftarlardan ve takım arkadaşlarımdan aldığım sevgiyi asla unutmayacağım. Bazı fantastik oyuncularla oynama şansına sahip oldum.

Bu harika stadyumda oynarken aldığım heyecana göre bu veda kesinlikle kariyerimin en zoru. Güvenin bana, bu kulüpte oynama duygusunu asla unutmayacağım. Teşekkür ederim!''

Adı Galatasaray'la da anılan Guerreiro, Dortmund'la 36 maça çıkarken, 6 gol attı ve 14 asist yaptı.

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