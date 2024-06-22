Fransa Hollanda maçındaki 1 milyar 800 milyon Euro'luk fiyaskoyu açıkladı

Avrupa ve Dünya futbolunda sık karşı karşıya gelen futbolun yedi bela Hüsnü’lerinin! bu futbol düellosunda ilk 15 dakikayı görünce, bu maç çok gollü geçer dedim.

Bu ilk 15 dakikada Hollanda’dan Frimpong’un net gol pozisyonunu, Milan’ın ve Fransa milli takımının kalecisi Maignan’ın parmak ucundaki ojesiz tırnakları kornere çeldi! Ardından Mavililer’in takım kaptanı Griezmann’ın 3 net gol pozisyonunu kaçırması, sanırım Leipzig’in 44 bin kişilik Red Bull Arena Stadyumu’nun tribünlerindeki Fransız taraftarlarını da, bu kaçan gollere Fransız bıraktı!

Bundan sonra, devre arasına kadar kalan 30 dakikalık sürede ise biraz da al gülüm ver gülüm, senle geçti bütün günüm! Gibi geçince, ilk yarı sessiz sedasız perde kapattı.

Şampiyonanın D Grubu’ndaki 3’er puanlı bu iki takımının, daha aksiyonlu geçmesini beklediğim ilk 45 dakika, eski Yeşilçam filmlerinin siyah beyaz bıraktığı hatıralar gibi kaldı!

Fransız mavilerin en önemli silahının burnu kırık olunca, yedek kulübesinde başladı. Ardından; maskesini takıp, kılıcını kuşanıp, kurgusal karakter maskeli süvari ‘’Zorro’’ olarak sahne alır dedik ama riziko etmemek için aldırılmadı!

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Turuncu renkli portakallar da sanırım Fransa gibi düşünüyordu; bu maçtan birer puanla ayrılırsak, son hafta maçımızı rakip önünde galip kapatıp, el ele bir üst tura çıkarız.

Fransa’nın teknik adamı Didem Deschamps ile 800 milyon Euro değerindeki Hollanda’nın burnunu delen! Teknik patronu Ronald Koeman, yine de çaktırmadan galip gelmenin hesaplarını ikinci yarıda yapınca; bu kupayı bir kez kazanan turunculu portakallar daha fazla top yapmaya ve ayağa oynamaya başladı. Atağa dayalı ofansif bir görüntü sergilemeye başlayınca, bundan önceki 15 şampiyona da, bu kupayı iki kez evine götüren 1 milyar Euro değerindeki Fransız ekibi, özellikle defans hattında ince eleyip sık dokumaya başladı!

Avrupa Şampiyonası’nın bu 16. Seferinde; kendilerine bir üst tur yolu arayan bu iki eski şampiyon, oyunun üçte ikilik ve son bölümü bittiğinde, sanki ortamdan ve skordan memnun bir halleri vardı!

Griezmann’ın yine net gol anını cömertçe boşa harcadığı anlar bu yarıda da oldu. Aslında durup durup arada bir yakaladığı pozisyonları gol yapabilseydi Fransız gemisinin Atletico Madridli kaptanı Griezmann, hat-trick bile yapması işten bile değildi.



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Karşılaşmada 70. dakika biterken Xavi Simons’un güzel golü ofsayt olunca, Hollandalı taraftarlar hem tribünde, hem de ekran karşısında yasa büründü!

11 yıldır FİFA kokartı taşıyan İngiliz orta hakem Anthony Taylor, pozisyonun VAR’da titizlikle incelenmesinin ardından golü iptal edince, Hollanda’nın laleleri bile bahçelerinde boynunu büktü!

Bu maçta takımı adına iyi işler yapan Fransızların Rabiot’unu ‘es’ geçmemek lazım. Bitiş düdüğü çaldığında ise, bu gece taraftarlarını gol sevinciyle ayağa zıplatamayan her iki takımda, çim zeminde bulduklarıyla yetinerek, kramponlarını ellerine alıp kamp yerlerine döndü.