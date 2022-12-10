﻿Dost rezervi ile nereye kadar?

Merkez Bankası'nın rezervi artıyor. Artışa rağmen halen 50 küsur milyar dolar ekside.

Son iki ayda Merkez Bankası'nın kasasına yaklaşık 37 milyar dolar girdi. Yeni gelecek olanla bu rakam 52 milyar dolar olacak.

Dost rezervi olarak adlandırılan bu dolarların en büyüğü 15 milyar dolar ve Katar'dan gelme. Yine 10 milyar dolar ile Rusya ikinci sırada yer alıyor. Rusya, Akkuyu santral inşaatı için Türkiye'ye 10 milyar dolar gönderdi.

Yıllarca kamuoyuna darbe destekçisi olarak gösterilen Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen döviz miktarı 4,9 milyar dolar.

Uygur Türkleri'ne yaptıkları zulme sesimizi çıkartmadığımız Çin ise Türkiye'ye 4,2 milyar dolar gönderdi.

Azerbaycan 1 milyar dolar destek çıkan ülkeler arasında yer alıyor.

Bir de gelecek olanlar var. Suudiler'den 5 milyar dolar geleceğini yine bu ülkenin Merkez Bankası Başkanı'ndan öğrendik. Katil diye suçladığımız bu ülke Türkiye'ye 5 milyar dolar göndereceğini bütün dünyaya açıkladı.

Katar'ın bir 10 milyar dolar daha göndermesi bekleniyor.

Gelelim can alıcı soruya:

Bu dost rezervi Türkiye'yi kurtaracak mı?

Ben bunu el gömleği ile düğüne gitmek olarak görüyorum.

Bu gömlek eninde sonunda sahibi tarafından üstümüzden çekilip geri alınacak.

Burada önemli olan ne zaman?

Bana göre bu paranın Türkiye'ye gelişi bu ülkeler tarafından AKP iktidarına destek amacı taşıyor.

Hele Katar çok iyi biliyor ki, AKP dahası Erdoğan giderse Türkiye'de çok şeyi kaybedecek. Şeyhin annesinden tutun da kuzenlerine kadar milyar dolarlık Kanal İstanbul arsaları ve yatırımlarını koruyamayacağını biliyor.

Yine Suudi Arabistan, Kaşıkçı dosyasının başına bela olacağını biliyor.

Rusya da aynı durumda.

Erdoğan'ın bir kez daha seçileceği umuduyla desteğe devam ediyorlar.

Seçim tarihinin netleşmesi ve Millet İttifakı'nın adayının ortaya çıkması her şeyi değiştirebilir.

Anketlerde Erdoğan'ın karşısındaki adayın açık ara öne çıkması halinde bu paranın büyük bir bölümü geri çıkacaktır.

Yani her şey Erdoğan'ın karşısında adaya bağlı.

Dediğim gibi dost rezervi el gömleği gibi.

AKP onunla düğüne gitti. Ama bu gömleği her an üstünden çekip alabilirler.