16 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor Douple Pass ile paslaşıyor

Trabzonspor Douple Pass ile paslaşıyor

Alt yapısından yetiştirdiği futbolcularla, Türk futboluna katkı veren Trabzonspor Kulübü; alt yapısını daha da güçlendirmek için, yeni girişimler ve çalışmalar yapmaya başladı.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 16:11
Takip Et

Douple Pass'tan Trabzonspor işbirliği

Trabzonspor Douple Pass ile paslaşıyor
+
Aa
-

Turgay Beşyıldız / Yeniçağ

Bunlardan biride alt yapısındaki genç yeteneklerinin, gelişimlerini en üst seviyeye taşıma ve oyun istikrarlarını sağlama konusunda katkı yapmaları için, kısa bir süre önce Belçikalı bir şirketle anlaşmıştı.

Kullandığı modeller ve metodolojilerle danışmanlık hizmeti veren, dünyaca ünlü bir Belçikalı şirket Douple Pass ile çalışma kararı netleşen Trabzonspor, ilk etapta içinde bulunduğumuz bu yıl sonuna kadar olan bu işbirliğini sürdürecek.

Altyapısındaki yetenek geliştirme sisteminin, Trabzonspor felsefesi doğrultusunda modellenmesi başta olmak üzere, gerek teknik adam, gerek futbolcu bazında, alt yapı kapasitesini geliştirmek için ayda bir üç,dört çalışanı ile Trabzon’a gelen Douple Pass şirketi, burada birkaç gün kalarak altyapıda çalışmalar yapıyorlar.

Bordo mavililer; kendi kapasitelerinin ve üretkenliklerinin uluslararası standartlara ulaştırılmasını hedeflerken, ayrıca da genç yeteneklerinin Avrupa futbol pazarında daha yakından takip edilebilmeleri acısından, yeni bir alan daha yaratmış oldu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Survivor 2023 yarışmacılarının alacağı paralar belli oldu
1
﻿Survivor 2023 yarışmacılarının alacağı paralar belli oldu
﻿Survivor 2023 yarışmacılarının alacağı paralar belli oldu
﻿Oyuncu Hafsanur Sancaktutan hastaneye kaldırıldı
2
﻿Oyuncu Hafsanur Sancaktutan hastaneye kaldırıldı
﻿Oyuncu Hafsanur Sancaktutan hastaneye kaldırıldı
﻿Londra derbisinde skandal görüntü: Galibiyetin önüne şiddet geçti
3
﻿Londra derbisinde skandal görüntü: Galibiyetin önüne şiddet geçti
﻿Londra derbisinde skandal görüntü: Galibiyetin önüne şiddet geçti
﻿Taliban'ın Türkiye'ye karşı çirkin niyeti ortaya çıktı. Küstah video
4
﻿Taliban'ın Türkiye'ye karşı çirkin niyeti ortaya çıktı. Küstah video
﻿Taliban'ın Türkiye'ye karşı çirkin niyeti ortaya çıktı. Küstah video
﻿İşte bir Türk askerinin 7 ay sonra çocuklarına kavuştuğu anlar
5
﻿İşte bir Türk askerinin 7 ay sonra çocuklarına kavuştuğu anlar
﻿İşte bir Türk askerinin 7 ay sonra çocuklarına kavuştuğu anlar
﻿Acun Ilıcalı'dan Nagihan Karadere'ye çok sert 'sahte' cevabı
6
﻿Acun Ilıcalı'dan Nagihan Karadere'ye çok sert 'sahte' cevabı
﻿Acun Ilıcalı'dan Nagihan Karadere'ye çok sert 'sahte' cevabı
﻿Kemal Kılıçdaroğlu yeni vaadini açıkladı
7
﻿Kemal Kılıçdaroğlu yeni vaadini açıkladı
﻿Kemal Kılıçdaroğlu yeni vaadini açıkladı
﻿Başörtüsü düzenlemesi teklifi, perşembe komisyonda görüşülecek
﻿Başörtüsü düzenlemesi teklifi, perşembe komisyonda görüşülecek
﻿Başörtüsü düzenlemesi teklifi, perşembe komisyonda görüşülecek
﻿Mersin Limanı'nda 56 kilo kokain ele geçirildi
﻿Mersin Limanı'nda 56 kilo kokain ele geçirildi
﻿Mersin Limanı'nda 56 kilo kokain ele geçirildi
﻿İstismar ettiği çocuğu uygunsuz görüntüleriyle tehdit etti
﻿İstismar ettiği çocuğu uygunsuz görüntüleriyle tehdit etti
﻿İstismar ettiği çocuğu uygunsuz görüntüleriyle tehdit etti
﻿Ukrayna'daki savaş Alman Savunma Bakanı'nı koltuğundan etti
﻿Ukrayna'daki savaş Alman Savunma Bakanı'nı koltuğundan etti
﻿Ukrayna'daki savaş Alman Savunma Bakanı'nı koltuğundan etti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.