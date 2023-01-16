Trabzonspor Douple Pass ile paslaşıyor

Turgay Beşyıldız / Yeniçağ

Bunlardan biride alt yapısındaki genç yeteneklerinin, gelişimlerini en üst seviyeye taşıma ve oyun istikrarlarını sağlama konusunda katkı yapmaları için, kısa bir süre önce Belçikalı bir şirketle anlaşmıştı.

Kullandığı modeller ve metodolojilerle danışmanlık hizmeti veren, dünyaca ünlü bir Belçikalı şirket Douple Pass ile çalışma kararı netleşen Trabzonspor, ilk etapta içinde bulunduğumuz bu yıl sonuna kadar olan bu işbirliğini sürdürecek.

Altyapısındaki yetenek geliştirme sisteminin, Trabzonspor felsefesi doğrultusunda modellenmesi başta olmak üzere, gerek teknik adam, gerek futbolcu bazında, alt yapı kapasitesini geliştirmek için ayda bir üç,dört çalışanı ile Trabzon’a gelen Douple Pass şirketi, burada birkaç gün kalarak altyapıda çalışmalar yapıyorlar.

Bordo mavililer; kendi kapasitelerinin ve üretkenliklerinin uluslararası standartlara ulaştırılmasını hedeflerken, ayrıca da genç yeteneklerinin Avrupa futbol pazarında daha yakından takip edilebilmeleri acısından, yeni bir alan daha yaratmış oldu.