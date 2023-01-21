﻿Beşiktaş'tan Abdullah Avcı hamlesi

Beşiktaş Yönetimi’nin 25 Ocak 2020’de görevine son verdiği Abdullah Avcı’ya ödenen 20 milyon liralık tazminat, siyah-beyazlılar için vazgeçilmez bir dava haline geldi.

Milliyet'in haberine göre ilk olarak TFF’nın Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nda karşı karşıya gelen taraflardan kaybeden Beşiktaş olmuştu. 17 milyon 340 bin liralık fesih tazminatının faiziyle birlikte tahsiline karar verilmiş, Tahkim Kurulu da 27 Mayıs 2021’de tahsil edilen 210 bin lirayı düşerek, bunu, 17 milyon 130 bin lira olarak onamıştı. Ancak siyah-beyazlılar için dava burada bitmedi.

SONRA MAHKEMELİK OLDU

Bunun üzerine Kartal, 9 Ağustos 2021’de tazminat, faiz ve dava giderlerinin toplamı olarak 20 milyon 12 bin 192 lira ödemeyi yaptı ama dava kapanmadı. Siyah-beyazlılar, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 31. Hukuk Dairesi’nden ve Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nden ret kararı aldı. Abdullah Avcı’ya verilen bu paranın hukuksal olmadığını düşünen Beşiktaş Yönetimi, iç hukuk yollarının tamamını bitirmek için bu kez Anayasa Mahkemesi’nin kapısına dayandı. Beşiktaş, Yargıtay kararını, 31 Mayıs 2022’de AYM’ye götürdüğünü de Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı finansal raporda açıkladı.



