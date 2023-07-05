Memur maaşına yapılacak zam belli oldu

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük memur maaşının 22 bin TL olmasına ilişkin Meclis'e sunulan teklife dair açıklama yaptı.

Memur maaşına yapılacak zam belli oldu

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü zam oranında. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, memur zammının yer aldığı kanun teklifine ilişkin açıklamada bulundu.

Memurlar yüzde 17,55'lik zamma ek olarak seyyanen 8 bin 77 lira zam alacak. En düşük memur maaşı 22 bin 17 lira olacak.

Güler memurlara yönelik refah payını da içeren kesin zam oranlarının yer aldığı yasa teklifinin detaylarını açıkladı.

Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkaran düzenlemenin Meclis'e sunulduğunu belirtti.

Güler'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Uzun zamandır yapılan çalışmaya son şeklini verdik. Teklifi başkanlığa sunduk. 17 maddeden oluşuyor.

Teklifle tüm memurların ücretlerinde sözleşme zammı, enflasyon farkına ek olarak seyyanen 8 bin 77 TL'lik artış öngörüyoruz.

En düşük memur maaşı temmuzda 22 bin 17 TL'ye çıkacak. Artış oranı yüzde 86'yı buluyor.

Ortalama memur maaşı 25 bin 15'ye çıkacak. Temmuz artış oranı yüzde 74'e karşılık geliyor.

"İŞÇİ VE BAĞ-KUR EMEKLİNİN ZAM ORANI TEKLİFTE YOK"

İşçi ve Bağ-Kur emeklinin zam oranı teklifte yok. En düşük emekli maaşı 7500 liraya çıkarılmıştı. Teklifte emekli maaşına yönelik düzenleme yok."

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Memur maaşlarına yapılacak zam miktarıyla ilgili süreci başlatıyoruz. 5 Temmuz Çarşamba günü 6 aylık enflasyon oranlarımız netleşmiş olacak. Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz." şeklinde konuşmuştu.

TÜİK ENFLASYON RAKAMLARINI AÇIKLADI

TÜİK haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, TÜFE'deki değişim 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %3,92, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %38,21 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,95 olarak gerçekleşti.

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