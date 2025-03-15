Dövizde ne oluyor?

Son günlerin en çok sorulan sorusu:

Döviz ne olacak?

Merkez Bankası son 1,5 yıldır dövizi frenliyor.

Değerli TL politikası uygulayan Merkez Bankası aynı zamanda ihracatçının ve turizmcinin de tepkisini çekiyor.

Bu kesim ne kadar bağırırsa bağırsın Merkez Bankası güçlü dolar politikasını sürdürmeye devam etti.

Her ay enflasyonun çok altında TL’nin değer kaybına izin verdi. Ya da diğer bir anlatımla dövizin yükselişine izin verdi.

Ancak son 2 ayda bazı şeylerin kısmen de olsa değişmeye başladığını görüyoruz.

Merkez Bankası TL’deki değer kaybını hızlandırdı.

Dolar 36.650, Euro ise 40 TL seviyesine geldi.

Merkez Bankası bu hareketle adeta gaz aldı.

Öncelikle doların 40 liraya ulaşması Çin’den dolarla ara mamul alıp işleyip Avrupa’ya Euro ile satan ihracatçıyı rahatlattı.

Bir başka rahatlayan kesim ise turizmciler.

Bu yıl 60 milyar dolar turizm geliri bekleyen ülkede en büyük sorun tersine turizm.

Yani Türkiye pahalı bir ülke ve bırakın Avrupalının gelmesini Türkler bile Yunanistan, İspanya, Portekiz ve İtalya gibi ülkelere tatile gidiyor.

Yunan adalarını adeta Türkler kurtarıyor.

Çünkü Türkiye’de oteller çok pahalı ve döviz çok ucuz.

Buna tersine turizm diyorlar. Ülkene gelen turistten fazlasının başka ülkeye gitmesi.

İşte Merkez Bankası bu tehlikeyi de fark etti ve dövizdeki yukarı adımı biraz hızlandırdı.

Peki nereye kadar?

Fazlasını beklemek hayalcilik olur.

Enflasyonla mücadelede düşük kur politikasını benimseyen bir Merkez Bankası’ndan daha fazlasını beklemeyin.

Düşen faizlere rağmen değerli TL politikası devam edecektir.