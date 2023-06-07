Drone taksiler ilk deneme uçuşunu yaptı

İsrail'de üretilen drone taksiler, ilk deneme uçuşlarını gerçekleştirdi.

İsrail Ulusal Drone Girişimi (INDI) 2019'dan beri üretilen drone'lardan 11'i test uçuşlarını yaptı.

Devletin 60 milyon Yeni İsrail Şekeli (yaklaşık 350 milyon TL) bütçe ayırdığı çalışmada, hem yolcuların hem de kargoların taşınacağı ulusal bir drone ağı oluşturulması amaçlandı.

Elektrikli drone araçların dikey kalkış ve iniş özellikleri test edildi. Ayrıca uzun mesafe uçuşlarda da başarı sağlandığı aktarıldı.

IndependentTürkçe’de yer alan bilgilere göre; İsrailli havacılık firması AIR'ın iki koltuğa sahip AIR ONE adlı drone'unun 220 kilograma kadar yük taşıyabildiği ve 160 kilometre yol gidebildiği ifade edildi.

Projeye katılan Candro Drones'un araçlarıysa 30 kilometre mesafeye 220 kilogram yük taşıyabiliyor.

İsrail hava sahasında drone'ların farklı amaçlarla uçuşlarını koordineli şekilde gerçekleştirebilmeleri için özel rotalar da oluşturulacak.

TRAFİĞİ RAHATLATMAK İSTEDİLER

Projedeki şirketler, bunun için İsrail Hava Kuvvetleri, İsrail Havalimanları Yönetimi ve İsrail Sivil Havacılık Dairesi gibi devlete bağlı kurumlarla ortak çalışmalar yürütüyor.

Ulaştırma Bakanı Miri Regev, yeni teknolojilerin kapsamlı şekilde nasıl kullanılabileceğini görmek istediklerini belirterek, drone sisteminin ilk etapta nakliyat ve kargo alanında faaliyet göstereceğini söyledi. Regev, yakın zamanda insanların ulaşımını da drone'la aracılıyla yapabilmesini amaçladıklarını belirtti.

Projenin geliştirilmesi amacıyla çalışmalara katılan her firmaya, iki yıl boyunca drone'larını test etme hakkı tanınacak. Her şirket, bir ay boyunca kontrollü bölgelerde drone'larını en fazla 150 kilometre mesafeye kadar uçurabilecek.

İsrail'de trafik denetim sistemleri geliştiren devlet destekli Ayalon Highways şirketinin yöneticisi Orly Stern, yeni drone sisteminin trafiği rahatlatacağına da dikkat çekti. Stern, özellikle kargoların drone sistemi üzerinden etkili biçimde teslim edilmesinin, trafikteki ağır vasıtaların sayısını azaltacağını söyledi.