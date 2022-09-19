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DSÖ açıkladı. Koronayla ilgili müjde haber

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, Kovid-19'un yeni bir varyantı ortaya çıkmazsa salgının yakında bitebileceğini ifade etti.

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 16:17
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DSÖ: Yeni bir varyant görülmezse Kovid-19 salgını yakın zamanda bitebilir

DSÖ açıkladı. Koronayla ilgili müjde haber
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AA’nın haberine göre; İzlanda'da yayın yapan RUV Televizyonuna konuşan Kluge, DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'un "Kovid-19 salgınında bitiş çizgisinin görüldüğüne" dair açıklamalarını yorumladı.

Kluge, yaklaşan kış öncesi herkese yeni bir güçlendirici doz Kovid-19 aşısı yapması tavsiyesinde bulunarak, “Yeni varyantları çabucak tanımlayabilmek için güçlü bir takip de önemli” diye konuştu.

“UMUTLU OLMALIYIZ”

Ghebreyesus'un açıklamalarına katıldığını belirten Kluge, “Yeni bir varyant görülmezse salgın yakın zamanda bitebilir. Bu konuda umutlu olmalıyız” ifadelerini kullandı.

Kovid-19 ile mücadelede bitiş çizgisine gelindiği görüşünü savunan Ghebreyesus, “Bu durumda yapacağımız en kötü şey durmaktır. Daha hızlı koşmalı ve bitiş çizgisini geçmeliyiz. Bu fırsatı şimdi değerlendirmezsek daha fazla varyant, ölüm ve belirsizlik risklerine yol açarız” diye konuşmuştu.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, 14 Eylül'deki açıklamasında, “Salgını bitirmek için hiç bu kadar iyi bir durumda olmamıştık. Sonu görüyoruz fakat orada değiliz” ifadelerini kullanmıştı.

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