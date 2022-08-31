DSÖ: Milyarlarca insan ölüm tehditi altında

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) hazırladığı ortak raporda, hastane, klinik ve diğer tıbbi tesislerdeki hijyen durumuna ilişkin veriler açıklandı. Sonuç: Durum pek iç açıcı değil!

Yayımlanan raporda, tıbbi tesislerin yüzde 68'inde hijyen araçlarının hastaların bakıldığı noktalarda, yüzde 65'inde el temizliği araçlarının sadece tuvaletlerde bulunduğuna dikkat çekildi. Tıbbi tesislerin yüzde 51'inin ise basit hijyen kriterlerine uymuyor. Yani 10 tıbbi tesisten birinde basit hijyen hizmeti yok

Hijyen malzemesi eksikliği en çok az gelişmiş ülkelerde görülüyor. Bu ülkelerdeki tıbbi tesislerin sadece yüzde 53'ünün güvenli su kaynağına sahip olduğunun altı çizildi kaydedildi.

Sahra Altı Afrika ülkelerinde de hijyen malzemesi eksikliğinin varlığına işaret edilen raporda tesislerin yüzde 73'ünde alkollü el dezenfektanı ve sabunların bakım noktalarında bulunduğu, yüzde 37'sinin tuvaletlerinde ise su ve sabun bulunmadığı bildirildi.



MİLYARLARCA İNSAN TEHDİT ALTINDA



Basit hijyen unsurlarının olmadığı tıbbi tesislerden 3,85 milyar kişinin hizmet aldığı, 688 milyon kişinin ise hiçbir hijyen hizmeti olmadan tedavi edildiğine dikkat çekildi ve raporda en çarpıcı nokta ise şöyle açıklandı:

"Her yıl 670 bin yeni doğan bebek, hijyen eksikliği nedeniyle ölüyor"

UNICEF İklim, Çevre, Enerji ve Afet Riskinin Azaltılması Direktörü Kelly Ann Naylor da tıbbi tesislerde basit hijyen kuralları bulunmadığı sürece hastaların sağlık hizmeti alamayacağına dikkat çekti. Naylor, şunları söyledi:

"Temiz su ve basit hijyen hizmetleri bulundurmayan hastane ve klinikler, hamile anneler, yeni doğan bebekler ve çocuklar için ölüm tuzağıdır. Her yıl 670 bin civarında yeni doğan bebek, kan zehirlenmesinden yaşamını kaybetmektedir. "

AA